紐約亞洲影展台強棒單元 11部熱門電影題材、風格迥異

「愛的噩夢」主創團隊在記者會上表示，能在紐約的電影院看到自己的作品非常感動，而觀眾們的熱情也讓他們非常欣喜。(記者曹馨元 /攝影)

第23屆紐約亞洲電影節(NYAFF)於日前收官，本次電影節放映了香港 、台灣、中國大陸及亞洲多國逾90部作品，其中包括多部首次在海外或北美放映的作品。此外，駐紐約台北文化中心也參與協辦並推出「台灣強棒」(Taiwan Transcendent)單元，選映11部熱門電影，包括「青春18×2通往有你的旅程」、「愛的噩夢」、「還錢」、「老狐狸」、「五月雪」等作品。

「愛的噩夢」主創團隊在28日的記者會上表示，能在紐約的電影院 看到自己的作品非常感動，而觀眾們的熱情也讓他們非常欣喜。本片是導演廖明毅第二部用iphone拍攝的作品，而他也表示，在電影放映後有許多觀眾及電影系的學生上前向他討教經驗，而他也毫不吝嗇地留下Instagram，並在上面回覆留言。廖明毅說，電影拍片成本非常高，而用iphone拍攝能大大降低成本，鼓勵更多人拿起手機創作，「我也自詡為iphone拍片的推廣者」。

近幾年，台灣影視作品大熱門頻出，並突破華語電影圈在國際上都獲得了一定的聲量與好評。「關於我和鬼變成家人的那件事」在台灣以外的地區就斬獲超過400萬票房，並在紐約亞洲影展創下史無前例的三場放映且門票完售的票房佳績。串流平台如Netflix上也有多部大紅台劇 ，如「華燈初上」就創造了大量話題及流量。

導演廖明毅表示，台灣影視作品的成功來源於題材的多元化及類型的拓展，而本次影展放映的台灣影片就題材、風格迥異。(記者曹馨元 /攝影)

導演廖明毅表示，台灣影視作品的成功來源於題材的多元化及類型的拓展，而本次影展放映的台灣影片就題材、風格迥異。「其實(電影)片量是變少了，但是質量更精」。而文化輸出也是近年台灣作品的亮點，廖明毅說，人們不再會認為台灣的作品像南韓片或日本片，而是更多地看到片子中台灣獨有的特色。

被問及觀眾提問時印象最深刻的是哪個問題，導演廖明毅也說在美國放映後有觀眾就「下降頭」的細節提問，這是之前多次映後座談都沒有碰到的新問題，不失為台灣影片文化輸出的側面印證。