紐約空房多租金漲 租房需求仍不高

根據最新地產報告，紐約市租金較去年同期上漲，漲幅最高為皇后區。(記者高雲兒╱攝影)

最新研究報告顯示，今年上半年紐約市 的租金 中位數比前一年同期有所提升，租金、仲介費等其他雜費的增加，導致即便租賃市場相較去年有更多空屋，潛在租戶的需求依舊不高。

根據地產網站StreetEasy數據，與去年相比，紐約市的租金中位數年增長了1.3%，從去年6月的3751元上升到今年同期的3800元；市場上的租賃庫存增加了3.7%，從去年的3萬5869戶增加到今年的3萬7196戶。

然而，即使庫存增加，更高的租金和前期費用仍抑制潛在租戶的需求。2023年，提領紐約市平均年薪的市民無法負擔超過95%的租金。由於租金中位數自去年以來有所上升，到今年底這一比例恐會再度上升。

儘管租賃市場上的空房較去年有所增加，更多的租戶因無法負擔租金以及高昂的仲介費等前期費用，選擇留在原地。根據數據，紐約市的平均前期費用為1萬454元，而紐約市租戶的家庭收入中位數為7萬4694元，相當於租戶需要將年收入的14%用於簽訂新租約的費用。

根據聯邦和地方住房機構的地義，全年租金超過年收入30%將成為租金負擔，以照此比例，在紐約市收入中位數的租戶，每月最多支付1867元才能稱之為沒有負擔，然而紐約市無仲介費的公寓的平均租金為4085元，這是收入中位數的家庭能負擔的兩倍多。

而綜觀紐約市五大行政區中，皇后區 的租金中位數年增幅最大，從去年6月的2850元增長到今年6月的3100元，增幅為8.8%。同期租賃數量也增加了11.1%，從今年的4011戶增加到2024年的4456戶。