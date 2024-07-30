市長：上半年增近1.5萬可負擔住房 創新高

亞當斯宣布連兩年建造破紀錄數量的可負擔住房入住家庭連兩年創新高。(取自Flickr)

紐約市租金 年年上漲，許多房客的經濟壓力也跟著逐漸提高，許多人為找房而煩惱的同時，市長亞當斯 (Eric Adams)宣布，市府幫助市民入住可負擔住房的數量突破新高，為曾經無家可歸的紐約客提供一個溫暖住所，緩解住房危機。

亞當斯表示，截至6月30日的上一財年中，紐約市為中低收入租戶提供了超過1萬4700套租金上限固定的新可負擔住房。根據市房屋保護和開發局(HPD)的數據，這比前一財年增加了約2200個單位，創歷史新高。

亞當斯說，市府連續兩年面對住房危機，所幸透過建造更多可負擔住房以及幫助更多人入住來解決難題，未來也將透過建造更多住房來緩解世代性的住房危機，幫助身家貧困邊緣的家庭都能獲得安全和穩定的住房。

然而，持續開發新建案的計畫卻遭到些許市民團體的反對，尤其是那些白人居民集中度較高的社區，其原因為亞當斯推出「同意之城」(City of Yes)計畫，尋求對限制新開發的土地分區(zoning code)進行全面更改。對此，亞當斯表示，每個社區都必須有義務建設更多的住房。

反對住房計畫的重點在於對社區特色和基礎設施的影響以及未來開發提案缺乏社區參與的潛在問題。政策團體紐約住房會議上個月發布的一份報告發現，大多數新建的可負擔住房集中在非洲裔和西語裔居民為主的社區。

根據Gothamist對城市住房數據分析顯示，大多數限制收入上限的單位不超過一間臥室，這對尋找可負擔住房的家庭來說是一個問題。儘管連續兩年突破可負擔住房入住新高，距離亞當斯所提出未來十年內增加50萬新住房單位的目標依舊相當遙遠。