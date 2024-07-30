電單車起火數量與去年持平 傷亡減半

數據顯示，今年共發生134起鋰電池火災，與去年同期持平。圖為去年華埠電單車火災現場。(本報檔案照)

電單車使用的鋰電池爆炸而引起的火災是紐約市 近年來最大、也是最新的火災隱患。據市消防局(FDNY)稱，今年目前共發生134起鋰電池火災，與去年同期持平，但火災造成的死亡人數從去年同期的13起驟降至1起，受傷人數也從92人大幅下降至55人。

去年，鋰電池火災造成共28人死亡，使之成為紐約市20年來火災死亡人數最多的一年。不僅如此，根據市消防局的統計，自2021年以來，紐約市已發現了超過600宗鋰電池火災，導致400多人受傷，並損毀了數百棟建築物。市消防局消防隊長弗林(Daniel Flynn)表示，鋰電池火災傷亡人數驟降的原因是愈來愈多的人將電單車停靠在室外，這也是消防官員一直以來所呼籲的。

去年，市議會通過一項法律，禁止銷售未經安全認證的電單車。而今年，針對鋰電池安全性的立法及政策推行仍在繼續。市長亞當斯(Eric Adams)一周前宣布，市府將推出三項措施，包括為外賣郎免費更換新車、在街道上加裝充電櫃以及公共安全教育推廣。

而聯邦參議員 陸天娜和華裔州參議員曲怡文(Iwen Chu)也在此前呼籲聯邦政府採取行動，除了強制電單車商店加強安全措施外，還要求紐約州對電單車和電動滑板車的電池進行測試和認證，要求零售商在電單車上貼告示，提醒使用者不要在人行道上騎行。

電單車對於紐約市廣大外賣郎群體來說是賴以生存的工作工具。外賣行業在新冠疫情期間大規模擴張，目前市外賣郎人數已超過6萬5000人次。僅兩個月前，布碌崙 (布魯克林)8大道就在華人房屋發生過由電單車鋰電池引發的火災，而此前不僅布碌崙常有火災發生，曼哈頓華埠及法拉盛也發生過多起事故。