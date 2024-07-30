我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

電單車起火數量與去年持平 傷亡減半

記者曹馨元╱紐約報導
數據顯示，今年共發生134起鋰電池火災，與去年同期持平。圖為去年華埠電單車火災現場。(本報檔案照)
數據顯示，今年共發生134起鋰電池火災，與去年同期持平。圖為去年華埠電單車火災現場。(本報檔案照)

電單車使用的鋰電池爆炸而引起的火災是紐約市近年來最大、也是最新的火災隱患。據市消防局(FDNY)稱，今年目前共發生134起鋰電池火災，與去年同期持平，但火災造成的死亡人數從去年同期的13起驟降至1起，受傷人數也從92人大幅下降至55人。

去年，鋰電池火災造成共28人死亡，使之成為紐約市20年來火災死亡人數最多的一年。不僅如此，根據市消防局的統計，自2021年以來，紐約市已發現了超過600宗鋰電池火災，導致400多人受傷，並損毀了數百棟建築物。市消防局消防隊長弗林(Daniel Flynn)表示，鋰電池火災傷亡人數驟降的原因是愈來愈多的人將電單車停靠在室外，這也是消防官員一直以來所呼籲的。

去年，市議會通過一項法律，禁止銷售未經安全認證的電單車。而今年，針對鋰電池安全性的立法及政策推行仍在繼續。市長亞當斯(Eric Adams)一周前宣布，市府將推出三項措施，包括為外賣郎免費更換新車、在街道上加裝充電櫃以及公共安全教育推廣。

而聯邦參議員陸天娜和華裔州參議員曲怡文(Iwen Chu)也在此前呼籲聯邦政府採取行動，除了強制電單車商店加強安全措施外，還要求紐約州對電單車和電動滑板車的電池進行測試和認證，要求零售商在電單車上貼告示，提醒使用者不要在人行道上騎行。

電單車對於紐約市廣大外賣郎群體來說是賴以生存的工作工具。外賣行業在新冠疫情期間大規模擴張，目前市外賣郎人數已超過6萬5000人次。僅兩個月前，布碌崙(布魯克林)8大道就在華人房屋發生過由電單車鋰電池引發的火災，而此前不僅布碌崙常有火災發生，曼哈頓華埠及法拉盛也發生過多起事故。

紐約市 布碌崙 參議員

上一則

堵車費叫停 MTA認州府仍會給足資金

下一則

市長：上半年增近1.5萬可負擔住房 創新高

延伸閱讀

市消防局華埠首辦大型活動 數百市民同歡

市消防局華埠首辦大型活動 數百市民同歡
日落公園查獲非法電單車店 撤離樓上華人住戶

日落公園查獲非法電單車店 撤離樓上華人住戶
1人開了非法電單車店 整棟樓華裔住客全被要求撤離

1人開了非法電單車店 整棟樓華裔住客全被要求撤離
參議員陸天娜、曲怡文 籲聯邦制定鋰電池安全標準

參議員陸天娜、曲怡文 籲聯邦制定鋰電池安全標準

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
曼哈頓上西區近年來湧現了愈來愈多的中餐廳，儼然成為了一個小「唐人街」。(記者曹馨元／攝影)

哥倫比亞大學華生多 曼哈頓上西區成小「唐人街」

2024-07-23 16:18
騙徒以Ninja正在贈送冰淇淋機為由行騙。(蕭小姐提供)

簡單問卷送家電 華女險受騙

2024-07-28 06:49

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心