我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

商家戶外用餐許可 申請期剩不到一周

記者許君達╱紐約報導
紐約市戶外用餐計畫申請截止日期臨近，市府再次提示業者盡快提交申請。圖為新法規定的戶外用餐設施模型。(市交通局提供)
紐約市戶外用餐計畫申請截止日期臨近，市府再次提示業者盡快提交申請。圖為新法規定的戶外用餐設施模型。(市交通局提供)

紐約市餐飲業者申請戶外用餐許可的截止時間為8月3日(周六)午夜，目前距離最後期限僅剩不到一周時間。市交通局(DOT)本周再次發布通知，提醒業者注意時間節點。

根據法律規定，最後期限主要針對現有戶外用餐棚的業者。這部分餐飲經營者必須在8月3日夜間11時59分前提交「紐約市戶外用餐計畫」(Dinning Out NYC)的申請，否則將面臨罰款和強制拆除設施的處罰。在申請獲批後30天內，業者需要自行將戶外餐棚按照新規定的要求改造或重新安裝，改造完成的最後期限為今年11月1日。對於現在還未設置戶外餐棚的業者，則可在任意時間提出申請。申請可在交通局戶外用餐計畫專用網址https://reurl.cc/8XlX7o在線提交，網頁設有中文翻譯功能。

戶外用餐設施分為「路側用餐區」(Roadway Cafes)和「人行道用餐區」(Sidewalk Cafes)兩種，詳細安裝指導見https://www.diningoutnyc.info/rules。根據不同街道的交通條件，業者可選擇其一，也可兩種同時申請。單項申請的執照費用為1050元，同時申請兩項的費用為2100元，執照有效期為四年。此外，業者還需根據設施的區位和規模支付額度不等的年度許可費。

「紐約市戶外用餐計畫」是根據去年通過的一項立法而設立的。立法對於在新冠疫情期間出現、但缺乏統一管理標準的戶外用餐設施進行了規範，並允許這種空間永久化存在。 不過，新法要求戶外用餐設施每年只能使用8個月，當年11月29日至次年4月1日期間，業者必須拆除並收起這些設施。

紐約市 疫情

上一則

預防青少年槍枝暴力 下東城2機構獲補助

下一則

紐約客談／社區抗爭 下一步怎麼走？

延伸閱讀

亞當斯又出招 號召紐約市民加入「精英滅鼠隊」

亞當斯又出招 號召紐約市民加入「精英滅鼠隊」
紐約凶殺案發率 仍高於疫情前

紐約凶殺案發率 仍高於疫情前
金山馬拉松28日登場 交通局警告：交通變得很「複雜」

金山馬拉松28日登場 交通局警告：交通變得很「複雜」
停運公交站改停車位 市議員陳詩敏支持

停運公交站改停車位 市議員陳詩敏支持

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
曼哈頓上西區近年來湧現了愈來愈多的中餐廳，儼然成為了一個小「唐人街」。(記者曹馨元／攝影)

哥倫比亞大學華生多 曼哈頓上西區成小「唐人街」

2024-07-23 16:18
騙徒以Ninja正在贈送冰淇淋機為由行騙。(蕭小姐提供)

簡單問卷送家電 華女險受騙

2024-07-28 06:49

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心