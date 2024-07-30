商家戶外用餐許可 申請期剩不到一周

紐約市戶外用餐計畫申請截止日期臨近，市府再次提示業者盡快提交申請。圖為新法規定的戶外用餐設施模型。(市交通局提供)

紐約市 餐飲業者申請戶外用餐許可的截止時間為8月3日(周六)午夜，目前距離最後期限僅剩不到一周時間。市交通局(DOT)本周再次發布通知，提醒業者注意時間節點。

根據法律規定，最後期限主要針對現有戶外用餐棚的業者。這部分餐飲經營者必須在8月3日夜間11時59分前提交「紐約市戶外用餐計畫」(Dinning Out NYC)的申請，否則將面臨罰款和強制拆除設施的處罰。在申請獲批後30天內，業者需要自行將戶外餐棚按照新規定的要求改造或重新安裝，改造完成的最後期限為今年11月1日。對於現在還未設置戶外餐棚的業者，則可在任意時間提出申請。申請可在交通局戶外用餐計畫專用網址https://reurl.cc/8XlX7o在線提交，網頁設有中文翻譯功能。

戶外用餐設施分為「路側用餐區」(Roadway Cafes)和「人行道用餐區」(Sidewalk Cafes)兩種，詳細安裝指導見https://www.diningoutnyc.info/rules。根據不同街道的交通條件，業者可選擇其一，也可兩種同時申請。單項申請的執照費用為1050元，同時申請兩項的費用為2100元，執照有效期為四年。此外，業者還需根據設施的區位和規模支付額度不等的年度許可費。

「紐約市戶外用餐計畫」是根據去年通過的一項立法而設立的。立法對於在新冠疫情 期間出現、但缺乏統一管理標準的戶外用餐設施進行了規範，並允許這種空間永久化存在。 不過，新法要求戶外用餐設施每年只能使用8個月，當年11月29日至次年4月1日期間，業者必須拆除並收起這些設施。