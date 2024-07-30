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租房仲介費高 社交媒體轉租成風

記者曹馨元╱紐約報導
對於廣大的華人留學生群體，小紅書也是發布續租、轉租信息的熱門平台。(圖為小紅書截圖)
對於廣大的華人留學生群體，小紅書也是發布續租、轉租信息的熱門平台。(圖為小紅書截圖)

紐約時競爭異常激烈的房地產市場導致出租公寓的開放日大排長龍，讓租戶難以覓得一個合適的住處。日益殘酷的租房市場也催生了新的房源租賃服務，許多住戶通過在社交媒體上發布轉租房屋幫助租戶搶占房源，甚至可以因此省下高達數千元的仲介費。

這些自發性的非正式服務為租戶提供了一個寶貴的機會，讓他們能在心儀的房源正式被放上租賃市場前就與房東取得聯繫。這樣一來能幫助他們搶占先機，二來也能讓他們避開房產仲介與高昂的仲介費。留言板網站Reddit以及求職網站領英(LinkedIn)都成為人們發布房源、尋找房源的平台，而對於廣大的華人留學生群體，小紅書也是發布續租、轉租信息的熱門平台。

據Gothamist報導，科技業企業家科勒魯里(Giulio Colleluori)在今年4月創建了一個Excel電子表格，供租戶在上面發布他們將要退租的房屋信息，並查看其他即將空出的房源。而今年4月下旬他在Reddit上發布「換租」電子表格的鏈接後，一天之內就收到了約100條信息。幾周後，科勒魯里把這個項目轉移到了自己建立的新平台「紐約轉租」(LeaseSwap NYC)上，該平台允許租戶發表即將空出的房屋，以換取其他租戶發布的房源地圖。

在中文社交平台小紅書上，「#紐約轉租」這一詞條共有高達1750萬瀏覽量。對於許多留學生來說，若他們簽期限為一年的租房合同且有暑假回國的計畫，則意味著他們的公寓在5月學期結束至9月新學期開始的一段時間成了無人居住的空窗期。許多人會在這個時間段就將公寓轉租出去，並供新住戶選擇他們在這一階段後是否要續租。「續租房的優勢在於會有一些價格非常好，或者非常稀缺的戶型出現，這是可遇不可求的」，一位帳戶名叫「傑里米在紐約」的用戶發帖說道。

曼哈頓工作生活的蔡先生表示，他在今年年初的找房期間就試圖通過小紅書找到性價比更高的轉租。「市面上符合入住日期的好房源其實不那麼多，要靠搶的，小紅書提供了更多選擇，而且價格可能也更便宜」，蔡先生說，雖然最後因為現租客的個人原因沒有成功簽下心儀的公寓，但當時通過小紅書找到的這個轉租房源確實是他的第一選擇。

小紅書 留學生 曼哈頓

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