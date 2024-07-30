布碌崙地鐵站 男攜槍睡著被捕

捷運警方在布碌崙逮捕一名在地鐵樓梯上睡覺的公開攜槍者。(警方提供)

警方28日(周日)在布碌崙 (布魯克林)一個地鐵站 發現有民眾在地鐵站的樓梯上睡覺，令人震驚的是，警察很容易就發現這名男子的腰帶上別著一把手槍，而且這把手槍的子彈還上了膛。這名男子隨即遭到逮捕，被控多項罪名。

市警總局發言人稱，28日上午，警察在Myrtle Ave地鐵站巡邏時，看到了45歲的科斯塔(Lawrence Costa)正在地鐵站樓梯上睡覺，而他的腰間別著一把黑色手槍，於是警方在6時40分左右將其逮捕。

警察隨身攝像頭拍攝的畫面顯示，一名警員走到一個在地鐵樓梯上睡覺的人面前，這人身穿鮮艷的黃藍兩色連帽衫，一把手槍很明顯地從牛仔褲腰帶中伸了出來。人們通過錄像還可以聽到，一名警員一邊問「你還好嗎？都還好嗎？」，一邊推熟睡中的男子。這段視頻還顯示，當這名男子有所反應後，另一名警員馬上給這名男子帶上了手銬，並且從他腰間取下了手槍。

市警捷運局長肯珀(Michael Kemper)在X平台上稱，「今天的事情無法編造」，一名45歲的男性今天上午在布碌崙地鐵站的樓梯上睡覺，他攜帶著一把露在衣服外面的，上了膛的非法手槍，但他卻什麼也沒有想，若無其事地睡著了。

警方表示，科斯塔被指犯有二級非法持有槍支 罪、三級非法持有槍支罪、四級非法持有槍支罪和地方法律規定的暴力罪。

大都會運輸署(MTA)在29日舉行的安全會議上表示，根據市警局的最新數據，紐約市地鐵系統的重大犯罪顯著減少。統計數據顯示，與去年同期相比，今年6月份重大犯罪案件下降了15%。2023年6月，共發生203起重大犯罪案件，而今年6月只有172起。

從1月1日到7月第三周的年初至今數據也顯示，與去年同期相比，重大犯罪案件下降了8%，其中搶劫案件下降了23%。

上周，市警在地鐵站推出了首批由AI驅動的武器掃描儀，防止槍枝進入地鐵，但這項新計畫仍處於實驗階段，而且已經受到維權人士的反對。

官員們承認，儘管犯罪率下降令人鼓舞，但仍須更多努力來提高地鐵系統的安全性。建議的措施包括增加更多監控攝像頭和解決逃票問題。