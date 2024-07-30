紐約客談／社區抗爭 下一步怎麼走？

針對不得人心的社區遊民 所以及警察對於抗爭群眾的暴力手段，數千華人 日前走上街頭遊行，喊出自己的心聲。當遊行隊伍走上紐約最具標誌性的觀光 勝地布碌崙(布魯克林)大橋時，不僅把自己的訴求展示在了世界的面前，更讓很多來自中國的華人真正體驗了一把在家鄉無從享受的自由。

從觀察者的角度，本次遊行從規畫到現場組織，從民意的匯聚到訴求的表達，都可以得一個高分。如此浩大的聲勢，躲在市政廳內的當權者們想必都是能夠看到聽到的。接下來的問題來了：訴求表達完了，下一步棋該如何走？

社會運動的終極目標不是喊出心聲，而是實現自己原本的目的。遺憾的是，並非所有的運動領導者都能意識到這一點，導致本來聲勢浩大、民意噴薄的集體行動最終淪為「為反而反」的無政府運動，或者被一些政客和領袖們裹挾、成為他們的選票提款機。作為華社成員，衷心希望這場華人自己的抗爭行動繼續走向深入、不要虎頭蛇尾。

若想真正阻擋86街遊民所，要做的事還很多。首先，要把社區居民的「不安全感」具象化。社區領導者現在最急迫的任務，是聘請權威的研究機構，用科學的分析方法將「遊民所」與「社區負面因素」建立起強相關的邏輯關聯，再結合社區居民的擔憂要點進行更深入的分析，證明「擔憂有理」。

在市府已經鐵了心要推動遊民所工程的情況下，社區想強行阻擋是不現實的，只有求助於法律才有可能達到目標。那麼，如果能在法庭上提出這樣一份有科學和權威機構背書的報告，將大大提升己方的說服力。