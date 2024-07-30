41歲男搭7號線入睡 口袋遭割開盜竊

一名41歲男子搭乘地鐵7號線時入睡，遭圖中嫌犯割開口袋盜走財物。(市警提供)

地鐵 7號線上日前發生一起重大竊盜案件，一名41歲男子搭乘地鐵時入睡，遭另一名陌生男子割開口袋盜走財物，市警表示目前嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警108分局報告，該事件發生於14日上午6時30分左右，一名41歲男子搭乘開往法拉盛 的7號線地鐵時入睡了，當列車駛入木邊(Woodside)的61街-羅斯福大道站(61st Street-Roosevelt Avenue )時，這名男子醒來並發現自己的口袋遭割開，裡頭的錢包不見了。

警方表示，一名身分不明的男子在受害者熟睡時接近他，以一把利刃割開他的口袋，並取走了他的財物，然後在木邊站下車，並向未知方向逃逸，受害者在這起事件中並沒有受傷。

市警局(NYPD)日前公布嫌疑人的監控錄像，根據畫面顯示，這名男子皮膚深色，身材中等，最後一次被看見時，他戴著一頂黑色匹茲堡海盜隊棒球帽，穿著黑色T恤，黑色耐克運動褲和黑黃相間的運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至14日，108警局在2024年報告了383起重大竊盜案件，比去年同期報告的409起減少了26起，下降了6.4%。根據CompStat，108警局的交通犯罪案件大幅減少，截至7月14日報告了29起，比2023年同期報告的52起減少了23起，下降了44.2%。