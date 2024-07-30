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預防青少年槍枝暴力 下東城2機構獲補助

記者許君達／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮為多家社區機構發放資金，用於社區內青少年暑期實習培訓，以減少他們接觸槍枝暴力和幫派活動的機會。(記者許君達／攝影)
曼哈頓地區檢察官白艾榮為多家社區機構發放資金，用於社區內青少年暑期實習培訓，以減少他們接觸槍枝暴力和幫派活動的機會。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)日前宣布了第三季預防和減少槍枝暴力暑期青少年項目的入圍名單，曼哈頓八家社區機構各自獲得2萬元資金，用於開展青少年社會教育實踐活動，用更有意義的活動吸引他們，降低其接觸幫派活動和違法槍枝的機會。本期入圍名單中，有兩家位於下東城(Lower East Side)且與華人聚居區關係密切的機構，分別為格蘭街社區中心(Grand St. Settlement)和大學睦鄰中心(University Settlement)。

白艾榮此前曾多次強調抑制槍枝暴力應將干預行動從打擊槍枝犯罪的環節提前，通過正向的引導，讓未來有可能涉入槍枝犯罪的青少年有事可做，以減少他們接觸幫派與槍枝犯罪的機會。本次發放的這筆資金將被指定用於向參與計畫的青少年支付津貼，讓他們在暑假期間參加實習工作，工作內容包括實踐學習、技能培訓或者改善社區環境等活動。

這項獎勵的資金來源於經濟類案件調查過程中繳獲的部分贓款。白艾榮表示，在此前的三年中，曼哈頓的槍擊案減少了四成，這項「戰略性社區投資」功不可沒。州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)表示，解決社區內槍枝暴力的一個重要策略在於幫助年輕人學習解決衝突的方法，避免動輒掏槍說話，而為社區機構賦能則有利於開發最適合本地情況的教育方式。

獲得資金的格蘭街社區中心將針對附近社區內的幫派暴力問題，在今年暑期聘請八位青少年參與製作反暴力教育及心理健康疏導的活動項目。而大學睦鄰之家則會為15名青少年提供為期10周的實習工作機會，參與者將有機會接觸所有社區服務工作項目，並有機會與社區領袖和民選官員近距離接觸。

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