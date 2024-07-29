松柏之家社區同樂日 表演、遊戲互動分享愛

松柏之家舉辦第二屆社區家庭同樂日活動中的兒童遊戲。(松柏之家提供)

松柏之家日前在班森賀中心成功舉辦了第二屆社區家庭同樂日活動，此次活動分為室內和室外兩部分同時進行，吸引了超過500人參與。參與者在室內外享受豐富資訊、文娛表演和互動遊戲，在火熱盛夏中歡聚一堂。

松柏之家執行總監陳偉儀介紹，去年該中心首次舉辦社區家庭同樂日，分家庭和健康兩大主題，很受社區歡迎。今年迎來第二屆，規模比去年也有所擴大，從22家參與機構團體增加到26家，為社區成員提供了健康、醫療、教育、法律、安全等各方面切身相關的資訊和資源，並耐心解答了參與者提出的問題，各參與機構還帶來了豐富贈品，派發給現場參與者。參與機構包括亞美醫師協會(CAIPA)、第一保健、瑪摩利醫院、城市保健、百康仁德、紐約長老會醫院、必達白安律師事務所等。

室外部分，今年繼續封街提供充氣蹦床城堡和趣味遊戲，適合不同年齡段。松柏之家還舉辦了激動人心和充滿歡樂的拔河比賽。主辦方還安排了一部冰淇淋車，讓參與遊戲的民眾可以免費領取一支各式口味的冰激凌。主辦方還舉行了抽獎環節，最後有20名幸運參與者獲得了兒童遊戲、電子產品和電氣用品等獎品。 松柏之家在第二屆社區家庭同樂日中組織拔河比賽。(松柏之家提供)