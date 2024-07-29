皇后區公車路線刪減 劉醇逸批不便民

劉醇逸在公聽會上發言。(記者尤昱程/攝影)

大都會 運輸署(MTA )制定全新的皇后區 公車線路，目前已進入計畫的最後階段，MTA日前在皇后區公所(Queens Borough Hall)舉行公聽會；州眾議員劉醇逸再次表達新計畫中的許多變動會帶來通勤族的不便，同時他也抨擊MTA為了降低營運成本而刪減許多巴士路線的決定。

這份巴士路線更改計畫自2019年啟動之後，就招致許多批評，認為計畫內許多路線更動只會對當地居民帶來不便，對此，市捷運局代理局長克利奇洛(Demetrius Crichlow)表示，負責計畫的團隊從去年開始參加了70餘場的公眾參與會議，這些意見將有助於團隊重塑計畫最終版本。

公聽會開始前，司儀表示本場公聽會主要目的是傾聽市民的聲音，故不會給予任何回應。克利奇洛則說，「今晚的公聽會之後，如果最終計畫有任何重大修訂，MTA將發布消息總結最終的變更，然後進行董事會投票。」

公聽會一共有140位民眾登記發言，包含許多民選官員，一直以來相當關注此計畫的劉醇逸也在其中，劉醇逸首先肯定即將引進新的快捷巴士Q165的作為，「然而，幾乎所有其他的快捷巴士路線都被削減了，這將造成需要從皇后區通勤至曼哈頓的乘客許多不便。」

此外，計畫中還包括為了讓巴士服務變得更快，將繞過一些交通繁忙的地區，如商業區、老人中心和宗教設施，劉醇逸說，繞過這些點顯然能讓巴士服務變快，但也忽略了讓人們能夠到達目的地的重點。

而最後他則重申皇后區公眾交通設施需要投入更多資源的立場，劉醇逸抨擊MTA為了收支打平而啟動這項計畫，他說，「我想看到的是MTA究竟如何增加對皇后區巴士的投資，不僅是增加多少資金，而是巴士系統中會有多少人員，會有多少巴士營運，而這些改變能實際服務多少乘客。」