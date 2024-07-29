收不到曼哈頓堵車費 部分快速公車增班將取消

MTA稱，由於堵車費收不到，原本已經增加工作日班次的部分快速公車線路將被取消增班。(記者許君達／攝影)

根據大都會運輸署(MTA )的一份備忘錄，由於曼哈頓堵車費 計畫被州長叫停，因此六條於今年夏季開始增加班次的跨區快速公車線路可能會恢復原有班次，不再增班。

受影響的線路包括往返於布碌崙(布魯克林)與曼哈頓的BM2、BM5線，以及往返於史泰登島與曼哈頓的SIM1C、SIM4C、SIM23、SIM24線。其中BM5線的服務範圍除布碌崙外，還包括皇后區的雷哥公園(Rego Park)等社區。

備忘錄由MTA運營主管潘吉里南(Christopher Pangilinan)簽發，內稱MTA為了配合堵車費的收取，已與今年夏季提前為上述快速線路增加了特定的工作日班次，增班所需成本達到每年88萬3000元。而由於州長霍楚(Kathy Hochul)的暫停堵車費計畫，因此潘吉里南在給MTA官方的建議中，要求其拒絕使用「外區交通帳戶」(Outer Borough Transportation Account)為這部分成本埋單，並直接取消增班，恢復原有的發車班次。建議開始重新執行舊時刻表的時間為今年9月。

據報導，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在宣布增加班次時曾表示，「外區乘客希望看到這樣的投資」，然而潘吉里南在備忘錄中的解釋則又稱，「取消增班後剩下的班次足夠滿足乘客的需求」。

在堵車費計畫於今年6月初被叫停後，MTA方面已多次釋出消息，稱其不得不削減多方面的服務和工程，受影響的項目包括第二大道地鐵線建設、地鐵信號系統升級改造、地鐵站無障礙化改造以及公車服務的縮減等。在本月早些時候，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)與運輸工人工會(TWA)聯合起訴MTA，指其在不提前通知的情況下暗中減少了布朗士、布碌崙和曼哈頓的部分公車班次涉嫌違法。