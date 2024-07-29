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亞當斯又出招 號召市民加入「精英滅鼠隊」

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯和滅鼠沙皇科拉蒂(左一)在日落公園宣布成立「精英滅鼠隊」，打響滅鼠戰役。(親子互助會提供)
市長亞當斯和滅鼠沙皇科拉蒂(左一)在日落公園宣布成立「精英滅鼠隊」，打響滅鼠戰役。(親子互助會提供)

減輕鼠患是市長亞當斯(Eric Adams)任內的重要議程之一。為了消滅老鼠，亞當斯又出新招，於28日在布碌崙(布魯克林)日落公園呼籲市民加入「精英滅鼠隊」(Rat Pack)，學習如何應對在全市發生的鼠患。

市長亞當斯與負責滅鼠，被成為滅鼠沙皇(Rat Czar)的科拉蒂(Kathy Corradi)一道，在7大道交41街處呼籲市民加入「精英滅鼠隊」，這個滅鼠隊將由一群支持減輕鼠患的社會熱心人士組成，通過學習，他們將成為一群滅鼠專家，他們不僅親自採取滅鼠行動，還將教育居民，為居民提供最實用的滅鼠步驟。

科拉蒂介紹說，要成為「精英滅鼠隊」的一員首先要報名參加老鼠學院(Rat Academy)，這是一項兩小時的課程，介紹老鼠的生物特徵，並且指導民眾如何在自家住宅和社區內與滅鼠。隨後參與者會加入紐約市的社區服務活動，在最後一項活動中，她將與參與者一道「滅鼠步行」(Rat Walk)，他們將挑選一個社區，觀察適宜於老鼠滋生的狀況。科拉蒂說，參與者還將討論人類如何與老鼠互動，人類如何做才能使紐約市成為最不適合老鼠生活的城市。

想成為「精英滅鼠隊」的一員，詳情請參閱市政府網站：https://reurl.cc/dyz6eD

亞當斯指出，紐約市大規模的垃圾革命正在清除數以百萬磅吸引老鼠的垃圾。亞當斯還表示，到今年11月，紐約市將實現把70%的垃圾裝入垃圾箱。

紐約親子互助會負責人黃妮可作為8大道華社代表之一參加了這個活動，她說紐約市的鼠患一直很嚴重，甚至到了怵目驚心的地步，影響了大家的生活，加大滅鼠力度勢在必行。不過她根據自己的觀察認為，平日到公園去的居民不要隨便把剩下的食物喂鴿子，把食物散落得到處都是，因為這樣做的結果很有可能就是在餵養老鼠。

黃妮可還介紹說，市長亞當斯在日落公園期間，還與親子互助會的義工一道，共同清掃了公園的垃圾。為了華社的清潔，市長也拿起了掃把。

亞當斯 紐約市 日落公園

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