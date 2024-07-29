競選連任百日倒數 曲怡文呼籲選民支持

州參議員曲怡文舉辦競選連任百日倒數行動日活動。(曲怡文辦公室提供)

州參議員 曲怡文28日在布碌崙(布魯克林)星條旗民主黨俱樂部(Stars and Stripes Club)舉辦競選連任百日倒數行動日活動，列數在任期間的政績，呼籲選民助其連任。

市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員 文雅麗(Jo Anne Simon)、長島州參議員托馬斯(Kevin Thomas)、市議員紀思庭(Justin Brannan)和市議員哈尼夫(Shahana Hanif)、前州眾議員前州眾議員白彼得(Peter Abbate)以及眾多支持者參加了這次競選連任動員大會。

曲怡文首先感謝兩年前選民給予他的支持，使她成為紐約州參議會的第一位亞裔 女性參議員。她說自己上任19個月以來，不僅為全州的亞太裔社區獲得6000萬元的經費，而且在電單車、安全、提升亞裔領導地位、學校、圖書館等方面都通過了相關立法，改善了各方面的狀況。

曲怡文還指出，她一直關注社區熱點，幫助社區協調糾紛，為受害者爭取援助，處理後事，比如201中學的霸凌事件、日落公園鎚殺案和班森賀烏茲別克斯坦家庭滅門案等。曲怡文說自己提出並通過了設立「台山日」的決議案，提升了華裔的能見度。她希望自己在任期間和團隊的所作所為能讓選民對她有信心，能在11月5日的普選日給她投票，助她競選連任。

市主計長蘭德稱讚曲怡文為社區抗爭，通過自己和團隊的努力工作讓居民感覺州議會聽到了他們的聲音，感覺到民主的力量，並且為他們在社區辦實事。

市議員紀思庭發言說，曲怡文在社區的所作所為和在州議會的所作所為是一致，這其實是一件很不容易的事情，有不少議員在社區說的話和在議會做的事就完全是兩回事。他呼籲在場的居民和志願者向親朋好友，向鄰居推薦曲怡文，共同為她投票。市議員哈尼夫讚揚曲怡文支持紐約市的可負擔住房、教育平等議題。

曲怡文代表的17選區州參議員席位，選區包括班森賀、貝瑞吉和日落公園等，轄區人口約50%是亞裔，包括華裔、中亞裔，印巴裔等，白人大約占30%，包括義大利人和猶太人，西語裔大約占20%等。曲怡文今年競選連任面對共和黨陳學理的挑戰，今年大選投票日是11月5日。