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市消防局華埠首辦大型活動 數百市民同歡

記者劉梓祁／紐約報導
市消防局華埠首辦活動，數百家庭到場同歡。(記者劉梓祁／攝影)
市消防局華埠首辦活動，數百家庭到場同歡。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市消防局(FDNY)日前在華埠首次舉辦大型社區活動，吸引數百名市民家庭到場並參與各式活動，旨在提高公眾對火災安全意識，並加強消防員與社區居民之間的互動與了解；活動現場不僅展示了消防設備和技術，還設有模擬演練和急救培訓，讓大人小孩都能親身體驗與學習。

市消防局表示，本次名為「夏日街區派對」(Summer Block Party)的活動，為當局首次在華埠舉辦的大型社區活動。活動中，消防局展示了各種消防器材和技術，並提供了實際操作的機會，並有遊戲互動、音樂表演和美食攤位，且到場家庭還能夠領取紀念消防帽。

市消防局華埠首辦活動，數百家庭到場同歡。(記者劉梓祁／攝影)
市消防局華埠首辦活動，數百家庭到場同歡。(記者劉梓祁／攝影)

市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，希望透過本次活動接觸華埠居民，並令其了解防火安全的重要性，由此保障每個人的家庭安全和在需要時迅速獲得幫助。她說，活動現場不僅邀請了亞裔消防員代表Casey Chan，還設有防火安全教育團隊和心肺復甦(CPR)團隊。

卡瓦那還說，希望有更多亞裔成員加入，一同「成為開拓者並勇敢地回饋社區」。市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席趙榮光(Benjamin Chou)也表示，希望活動不僅能提高華人社區對消防安全的意識，還能鼓勵更多華裔參與消防工作，為社區服務並成為榜樣。

華埠市議員馬泰(Chris Marte)到場說，華埠本年的火災數量已有明顯減少，因此希望通過活動感謝消防員的努力，並希望有更多新一代的年輕人能夠投入消防工作，為華埠乃至整個紐約市的安全作出貢獻。華埠商業改進區(Chinatown BID)也正計畫開設新一輪的心肺復甦課程。

市消防局華埠首辦活動，數百家庭到場同歡。(記者劉梓祁／攝影)
市消防局華埠首辦活動，數百家庭到場同歡。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 亞裔 紐約市

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