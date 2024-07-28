市長願會華社 討論遊民所建案

市府27日終於作出回應，針對遊民所建案和社區展開溝通。(曲怡文辦公室提供)

由反對在86街建遊民 所事件演變成的警民衝突，令一些民選官員和華人 群眾意識到，必須讓市長亞當斯 (Eric Adams)出來面對當地群眾、展現出願意溝通的態度才能緩和當前的緊張局勢；布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文辦公室27日表示，經過多日不懈的施壓，當日終於得到市長辦公室的回覆，表示願意和社區舉行會面。

曲怡文辦公室27日指出，2023年11月市遊民局(DHS)公布86街遊民所選址後，曲怡文便要求市府提供更多信息，包括開發商、管理遊民所的組織、提供哪類服務等，且當時就要求要和當局官員與開發商會面；不過，當時市遊民局以尚未有更多詳情為由，拒絕了社區對話。

隨著班森賀華人民眾反對遊民所的情緒愈發高漲，曲怡文表示在今年4月再度發電郵給亞當斯市府以及市遊民局，「直到這個時候，任何一方都還是未向我們取得聯繫，於是我們再次跟進情況」；到了6月，市遊民局作出回覆，但依舊未提供任何信息。

717事件爆發後，曲怡文辦公室聯合華社組織、社區委員會共同致信給亞當斯，她27日宣布，經過社區的合作以及每天給市長辦公室打電話、還有在社群媒體上發帖施壓，市府終於在當日作出回應，表示願意和社區舉行對話。

當前，會議日期還未定下，但她指出會繼續與市長辦公室溝通，絕對會盡全力將民眾的聲音傳達給市府，「一個真正負責的政府，應該要傾聽人民的聲音，透明執政才能得到人民的信任」，曲怡文說道。