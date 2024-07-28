專訪「愛的噩夢」團隊：傳達愛情的不安

從左至右：謝欣穎、廖明毅、林柏宏。(記者范航瑜╱攝影)

電影「愛的噩夢」主創團隊近日亮相紐約亞洲電影節，導演廖明毅和主演謝欣穎、林柏宏27日接受本報採訪，分享他們對電影創作以及親密關係的見解。

廖明毅憑首部長片「怪胎」大獲成功，該片也是台灣第一部全程僅用三支iPhone 蘋果手機拍攝的長片，廖明毅自稱是「用iPhone拍電影的推廣者」，而新作「愛的噩夢」便延續了這一拍攝手法；廖明毅表示，iPhone的靈活性和小巧的體積使拍攝更加自由靈活，例如在拍攝其中一幕嘔吐場景時，相機很難捕捉到的角度，iPhone卻能輕易應對。

林柏宏表示，雖然起初對使用手機拍攝感到不習慣，但很快就適應狀態，「iPhone的體積小，所以在表演時感覺不到它的存在，反而更自在，導演會在你面前指導你，有時你需要看著攝影機的左邊或右邊，但其實那就是到位的位置。」

除了iPhone拍攝外，廖明毅的電影風格在台灣乃至全球都獨樹一幟，無論是「愛的噩夢」還是「怪胎」，都講述著愛情面對恐懼的細節，透過不同的故事和角色表達他想傳達的主題；謝欣穎表示，「儘管愛情故事的外表下，內容卻揭示了許多令人不安的現實，但這些都是實話，只是沒有人敢說出來。」

談及都市愛情關係，廖明毅認為，「愛的噩夢」並未提出新的東西，「常態型的愛情故事還是比較多，雖然電影本身不寫實，但探討切實愛情關係的電影還是比較少」；這也正是廖明毅想要藉此片探討愛情中的控制欲及潔癖的原因，電影中許多靈感都來自他本身的生活和觀察經驗，「在愛情中，不會有真正的壞人，也不會有人是完美的。」

這部電影在台灣上映後引發了許多討論，其中也涉及一些性別議題，甚至有人質疑影片有「厭女」情節，對此廖明毅笑稱，如果說他厭女，不如說「仇男」更準確些；他解釋道，這部電影在探討愛情的真實面貌和挑戰，呈現了一個男生遇到三個不同女生的愛情故事，歡迎觀眾也來探索。

廖明毅希望觀眾能理解男主角的內心世界，即使不一定認同他的行為，也能理解他的心境，「我沒有特別設定這個男生的性格，只是希望忠實呈現劇本和角色。」