我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

專訪「愛的噩夢」團隊：傳達愛情的不安

記者范航瑜╱紐約報導
從左至右：謝欣穎、廖明毅、林柏宏。(記者范航瑜╱攝影)
從左至右：謝欣穎、廖明毅、林柏宏。(記者范航瑜╱攝影)

電影「愛的噩夢」主創團隊近日亮相紐約亞洲電影節，導演廖明毅和主演謝欣穎、林柏宏27日接受本報採訪，分享他們對電影創作以及親密關係的見解。

廖明毅憑首部長片「怪胎」大獲成功，該片也是台灣第一部全程僅用三支iPhone蘋果手機拍攝的長片，廖明毅自稱是「用iPhone拍電影的推廣者」，而新作「愛的噩夢」便延續了這一拍攝手法；廖明毅表示，iPhone的靈活性和小巧的體積使拍攝更加自由靈活，例如在拍攝其中一幕嘔吐場景時，相機很難捕捉到的角度，iPhone卻能輕易應對。

林柏宏表示，雖然起初對使用手機拍攝感到不習慣，但很快就適應狀態，「iPhone的體積小，所以在表演時感覺不到它的存在，反而更自在，導演會在你面前指導你，有時你需要看著攝影機的左邊或右邊，但其實那就是到位的位置。」

除了iPhone拍攝外，廖明毅的電影風格在台灣乃至全球都獨樹一幟，無論是「愛的噩夢」還是「怪胎」，都講述著愛情面對恐懼的細節，透過不同的故事和角色表達他想傳達的主題；謝欣穎表示，「儘管愛情故事的外表下，內容卻揭示了許多令人不安的現實，但這些都是實話，只是沒有人敢說出來。」

談及都市愛情關係，廖明毅認為，「愛的噩夢」並未提出新的東西，「常態型的愛情故事還是比較多，雖然電影本身不寫實，但探討切實愛情關係的電影還是比較少」；這也正是廖明毅想要藉此片探討愛情中的控制欲及潔癖的原因，電影中許多靈感都來自他本身的生活和觀察經驗，「在愛情中，不會有真正的壞人，也不會有人是完美的。」

這部電影在台灣上映後引發了許多討論，其中也涉及一些性別議題，甚至有人質疑影片有「厭女」情節，對此廖明毅笑稱，如果說他厭女，不如說「仇男」更準確些；他解釋道，這部電影在探討愛情的真實面貌和挑戰，呈現了一個男生遇到三個不同女生的愛情故事，歡迎觀眾也來探索。

廖明毅希望觀眾能理解男主角的內心世界，即使不一定認同他的行為，也能理解他的心境，「我沒有特別設定這個男生的性格，只是希望忠實呈現劇本和角色。」

iPhone

上一則

地鐵槍械掃描器啟用 市長：乘客必須通過

下一則

犯罪詐騙花樣多 109分局教學

延伸閱讀

大馬國際電影節暨金環獎頒獎 吳慷仁奪最佳男主角

大馬國際電影節暨金環獎頒獎 吳慷仁奪最佳男主角
被爆情緒差打人 項婕如喊冤：不被打就謝謝了

被爆情緒差打人 項婕如喊冤：不被打就謝謝了
蘋果營運長赴粵：看到中國製造30年來巨大進步

蘋果營運長赴粵：看到中國製造30年來巨大進步
觀影說劇/林柏宏、謝欣穎 愛情觀變成熟

觀影說劇/林柏宏、謝欣穎 愛情觀變成熟

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服