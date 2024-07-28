我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

地鐵槍械掃描器啟用 市長：乘客必須通過

記者劉梓祁╱紐約報導
地鐵槍械掃描器啟用，市長指乘客必須通過。(記者劉梓祁╱攝影)
地鐵槍械掃描器啟用，市長指乘客必須通過。(記者劉梓祁╱攝影)

為降低紐約市地鐵系統惡性傷人的犯罪事件，市府宣布在地鐵站內增設槍械掃描器的技術，已於即日起啟用，強調乘客若不通過此設備便無法搭乘列車；對此引發民權團體的不滿，計畫以違憲為由，向市府提出法律挑戰。

市長亞當斯(Eric Adams)數月前表示，市警將於多個地鐵站點增設槍械掃描器，利用最新科技防止「乘客攜帶武器進入運輸系統」；27日亞當斯再次前往曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站，宣布啟動有關計畫。

儘管受到來自法律和交通團體的質疑，但市府認為這項技術將有助於提升地鐵的安全性，亞當斯說，該技術對紐約市民並不陌生，其早已在大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)和花旗球場(Citi Field)使用。

市府官員表示，未來30天是該計畫的試行時間，期間當局將把掃描儀移動到不同的地鐵站，亞當斯表示，此過程不會花費市府任何資金；儘管如此，仍有民權組織稱此舉違反憲法，並表示準備採取法律行動。

法律援助協會(Legal Aid Society)和紐約公民自由聯盟(ACLU)指，警察經常過度宣傳這種監控技術，實則上很容易出錯，市民不應成為試驗該技術的「小白鼠」；市警法律事務副局長格柏(Michael Gerber)則說，對這項技術的合法性和準確性充滿信心，且警方不會提前通知市民掃描儀的位置。

市警在使用細則中表示，將把設備部署在警員已進行包裹檢查的區域，文件顯示，現場主管將決定乘客的檢查頻率，如每第10位乘客中抽檢一位；該掃描儀由「Evolv Technology」公司開發，但目前市府尚未與該公司簽訂合同。

來自北京、在紐約傳媒業工作的夏雋鋒表示，該舉措不僅會侵犯乘客的隱私權，還可能導致通勤時間變長，因高峰時段造成的人流和堵塞會更為嚴重；他提到，對於習慣開放且快節奏的紐約市民來說，突然增加的安檢難免會引發抵觸。目前，市內共有472個站點，亞當斯表示，如果乘客拒絕通過掃瞄儀，那就無法乘坐地鐵。

地鐵站 亞當斯 紐約市

上一則

華人慈愛基金總會就職禮 伍錫富接棒

下一則

專訪「愛的噩夢」團隊：傳達愛情的不安

延伸閱讀

布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話

布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話
紐約客談／龐大的市府vs.膨脹的議會

紐約客談／龐大的市府vs.膨脹的議會
遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面
與市長談判中 莊文怡：堅決叫停86街遊民所

與市長談判中 莊文怡：堅決叫停86街遊民所

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服