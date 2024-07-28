地鐵槍械掃描器啟用 市長：乘客必須通過

地鐵槍械掃描器啟用，市長指乘客必須通過。(記者劉梓祁╱攝影)

為降低紐約市 地鐵系統惡性傷人的犯罪事件，市府宣布在地鐵站 內增設槍械掃描器的技術，已於即日起啟用，強調乘客若不通過此設備便無法搭乘列車；對此引發民權團體的不滿，計畫以違憲為由，向市府提出法律挑戰。

市長亞當斯 (Eric Adams)數月前表示，市警將於多個地鐵站點增設槍械掃描器，利用最新科技防止「乘客攜帶武器進入運輸系統」；27日亞當斯再次前往曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站，宣布啟動有關計畫。

儘管受到來自法律和交通團體的質疑，但市府認為這項技術將有助於提升地鐵的安全性，亞當斯說，該技術對紐約市民並不陌生，其早已在大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)和花旗球場(Citi Field)使用。

市府官員表示，未來30天是該計畫的試行時間，期間當局將把掃描儀移動到不同的地鐵站，亞當斯表示，此過程不會花費市府任何資金；儘管如此，仍有民權組織稱此舉違反憲法，並表示準備採取法律行動。

法律援助協會(Legal Aid Society)和紐約公民自由聯盟(ACLU)指，警察經常過度宣傳這種監控技術，實則上很容易出錯，市民不應成為試驗該技術的「小白鼠」；市警法律事務副局長格柏(Michael Gerber)則說，對這項技術的合法性和準確性充滿信心，且警方不會提前通知市民掃描儀的位置。

市警在使用細則中表示，將把設備部署在警員已進行包裹檢查的區域，文件顯示，現場主管將決定乘客的檢查頻率，如每第10位乘客中抽檢一位；該掃描儀由「Evolv Technology」公司開發，但目前市府尚未與該公司簽訂合同。

來自北京、在紐約傳媒業工作的夏雋鋒表示，該舉措不僅會侵犯乘客的隱私權，還可能導致通勤時間變長，因高峰時段造成的人流和堵塞會更為嚴重；他提到，對於習慣開放且快節奏的紐約市民來說，突然增加的安檢難免會引發抵觸。目前，市內共有472個站點，亞當斯表示，如果乘客拒絕通過掃瞄儀，那就無法乘坐地鐵。