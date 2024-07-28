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華康會社區健康安全日 老少同樂

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會攜手本地社區巡邏隊近期在羊頭灣會所舉辦「社區健康安全意識日」活動。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會攜手本地社區巡邏隊近期在羊頭灣會所舉辦「社區健康安全意識日」活動。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會攜手本地社區巡邏隊(LCP)近期在羊頭灣會所舉辦「社區健康安全意識日」，安排市消防局、紐約州和市級交通官員等為公眾帶來安全講座，提供重要資源；當日他們還為夏令營的小朋友們帶來一場「職業分享互動」的活動，讓孩子們了解更多政府部門的運營方式和工作職務，激發其對各個職業的理解和興趣。

當日活動在夏令營的小朋友所帶來的精彩歌舞表演中拉開帷幕，喜悅之家老人活動中心的成員也表演精心準備的手指舞、自編舞蹈，迎來熱烈掌聲；華康會也在現場派發有機蔬果，倡導均衡健康的飲食，多個市府、社區商業組織則擺設攤位，為民眾提供醫療、健保、就業機會相關的資訊，共吸引數百名人出席。

為增強社區安全防範意識，華康會邀請消防員到場，向居民講解如何在夏季高溫天氣下預防火災發生、以及火場逃生技能，紐約州警官和交警則提供夏季出遊安全建議等。

當日的活動亮點之一就是由警員、消防員、紐約州公務員等為夏令營小朋友帶來的職業分享活動，解釋他們在各個機構中的主要職務，面對孩子們的提問也耐心解答；華康會會長陳麗娜表示，通過這個活動，得以激發小朋友對不同職業的了解，甚至產生興趣，在年少時便規畫未來的職業生涯，提前做好準備。

她也提到，由多個政府部門提供的就業機會諮詢，也獲得高中生和大學生的正面反饋，表示對在找工作、實習機會的他們提供更清晰的方向，獲益匪淺；而華康會的義工也在現場為選民做登記服務，鑑於近期有一系列對華人不善的事件發生，她呼籲華人一定要積極參與投票，行使公民權利之餘，要讓民選官員重視華人的聲音。

華人 紐約州 就業

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