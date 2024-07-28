亞裔學生倡導計畫 慶祝20周年

由亞裔美國兒童和家庭聯盟組織的青少年領導力培訓項目，日前在曼哈頓華埠舉辦20周年慶典活動。(記者范航瑜╱攝影)

由亞裔 美國兒童和家庭聯盟(CACF)組織的青少年領導力培訓項目「亞裔學生倡導計畫」(Asian American Student Advocacy Project，ASAP)，日前在曼哈頓華埠 舉辦了20周年慶典活動；上百名青年領袖齊聚一堂，共同慶祝這一里程碑，市主計長蘭德(Brad Lander)、華埠市議員馬泰(Christopher Marte)、州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩(Shawn Ma)及布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文的媒體和外聯主任金春香出席了活動，並為CACF頒發賀狀肯定。

蘭德提到，紐約是「亞太裔的紐約」，是全世界除亞洲外，亞太裔人口最多的城市；過去20年裡，ASAP發揮了重要作用，培養了亞太裔領袖，讓多元化的聲音進入政府，「從劉醇逸開始的20多年間，我們從寥寥無幾變成了擁有如此多亞裔民代的城市」，他希望ASAP在未來能進一步發揮作用，培養更多亞裔領袖。

馬泰分享了他近期參加中華公所柏路里民會時遇到ASAP校友的經歷，他表示，極右主義的壯大和假新聞的傳播加劇社區的衝突，因而對ASAP校友在政府工作、社會活動中的貢獻深表感謝，「感謝ASAP永遠不停為社區奮鬥，無論成員走到哪裡，永遠是我們社區的一員。」

馬肖恩分享自己的經歷，他出生在中國，後來到加拿大求學長大，最終選擇了公共服務領域作為人生道路，「公共服務不僅是職業，更是責任」；金春香則介紹曲怡文提出在紐約州立大學(SUNY)內建立亞太裔領導力研究所的法案，目前已獲通過，並表示願意為學生提供實習項目，歡迎大家聯繫。

聯盟聯席執行董事梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)介紹道，ASAP於2004年由CACF創立，秉持「年輕人都是高中生領域的專家」為信念；本次的青年領袖來自紐約市17所不同的公立學校，代表15個族裔，能說八種語言，目前有32名學生參與，他們每周五聚會，討論希望在學校中看到的變化。