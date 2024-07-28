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犯罪詐騙花樣多 109分局教學

記者高雲兒／紐約報導
紐約公共安全巡邏隊聯合109分局以及州眾議員金兌錫和黃敏儀辦公室代表，舉辦了一場犯罪預防研討會。(記者高雲兒／攝影)
紐約公共安全巡邏隊聯合109分局以及州眾議員金兌錫和黃敏儀辦公室代表，舉辦了一場犯罪預防研討會。(記者高雲兒／攝影)

為了降低犯罪率、維護民眾安全，紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)聯合109分局社區聯絡官黃凌欽(Ares Huang)和防止犯罪部隊(Crime Prevention Division)警员弗拉里奇(John Vlaorich)，以及州眾議員金兌錫和黃敏儀辦公室代表，27日在和美康成人日間護理中心舉辦了一場犯罪預防研討會，吸引眾多民眾參與。

此次活動旨在提升社區對網絡及社群媒體詐騙的防範意識，黃凌欽和弗拉里奇向居民介紹如何識別和預防各類犯罪，首先是扒竊，他們提醒民眾千萬在擁擠地帶注意看好隨身物品和隨身包；另外，兩名警官都提醒民眾，最近詐騙案件頻發，並強調沒有政府機構會通過電話聯繫民眾，也不會以各種理由要求民眾立刻繳錢，如遇類似騙局，民眾應該立刻撥打該機構的官方電話進行確認。

另外，各類網路詐騙也很盛行，黃凌欽表示，很多民眾會在網路上碰到網路問題後，收到需要上某網站繳錢以解決問題的騙局，或者是近年來盛行的各類殺豬盤和線下換匯等騙局；警方說，民眾千萬不要貪財或貪圖方便而因小失大，還是要去銀行換匯。

金兌錫在發言中，感謝各機構的合作舉辦此次研討會，並特別指出老年人容易受到身分盜用的問題；他的家人就曾遭遇此事，他希望民眾能夠通過學習基本知識來防止身分被盜，以保護個人財產安全，避免財物損失。他也頒發表揚狀給過去一年勤勤懇懇負責社區安全巡邏的隊員Ou Bing，同時感謝巡邏隊全體的付出。

金兌錫頒發表揚狀給社區安全巡邏隊員Ou Bing。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫頒發表揚狀給社區安全巡邏隊員Ou Bing。(記者高雲兒／攝影)

眾議員 社群媒體 殺豬盤

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