遊民逗留華埠銀行 報警送醫

遊民在華埠銀行逗留，業者報警驅離。(記者劉梓祁／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人社區的反建遊民 所示威活動近期引發廣泛關注，與此同時曼哈頓下城的遊民收容所數量也在持續增加中，近來不斷遭到華埠 社區的抵制，指遊民問題對生活造成持續的滋擾和引發安全問題，如許多居民頻繁出入場所可見他們的身影，甚至發生偷竊和騷擾事件；就在27日華埠再有遊民被發現在銀行中滯留，職員報警後才得以驅離。

根據市警消息，華埠五分局在當日下午1時左右，接報稱位於勿街(Mott St.)2號的花旗銀行(Citi Bank)分行中，有一名男性遊民在自助辦事區域逗留，令顧客感覺很困擾；警員和醫護人員一同到場後，發現該遊民在角落席地而坐，且無法對基本問題做出回應，因此被抬上擔架送醫接受進一步的評估和處理。

消息人士表示，這名衣衫不整、頭髮蓬亂的男子並未對銀行顧客造成傷害，但他讓職員和顧客都感到不安，且在交易區域內行為怪異；現場可見，該遊民的隨身物品僅有一個塑料瓶和塑料袋。

此前，遊民問題已經長期令華埠社區感到不滿，指大量收容所設於該區中心或附近，導致遊民集中並滋生出各種社區安全與衛生問題，當中居民和商家不斷反映遊民在公共區域的滯留行為，其中包括在銀行自助辦事區域內休息甚至過夜；該問題也曾多次在警民會中被提出，警方則建議市民在進入時留心周遭環境，若發現遊民時應報警處理。

社區人士王鏑對此表示，遊民對居民構成滋擾已是「老生常談」的問題，其不僅反映了遊民所被不平等地建立在弱勢社區的現象，也代表著執法人員的應對效率有待提高；他說，曾有許多居民礙於語言和文化問題選擇不報警，但當前情況已有改善，他們了解到唯有主動報警，才能讓警方知道遊民頻繁出現的區域和時間。

對於遊民所的設立是否助長了此現象，王鏑指其為「雞和蛋的問題」，表示收容所的設立無疑助長了遊民聚集和毒品等問題的增加，但由此惡性循環只會令社區承受更多壓力。