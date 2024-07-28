簡單問卷送家電 華女險受騙

騙徒以Ninja正在贈送冰淇淋機為由行騙。(蕭小姐提供)

布碌崙(布魯克林)一名華女 27日在刷社群媒體時，發現一家有名的廚具品牌在做營銷，聲稱只要完成簡單民調便有機會贏取一個家用電器；她一開始深信不疑，輸入資料後很快就贏得獎品，結果網站要求支付一筆小額的運費，她輸入信用卡 信息後銀行發來授權通知，一看發現數額跟網站要求的不同，意識到是詐騙圈套立即取消交易。

蕭小姐說，27日早上在臉書 刷到有關英國廚具品牌Ninja的家電視頻，影片中的主角在使用該品牌的冰淇淋機，並用英文配音說道，Ninja正在尋找測試員贈送1000個冰淇淋機，民眾只要完成簡單的四個問題，就可以贏取免費的電器；她因為近期在Ninja官網上購買過一個氣炸鍋，認為會滑到相關視頻也很正常，於是沒有懷疑。

她表示，點擊鏈接後就進入一個新頁面，接著回答很簡單的問題，包括性別、年齡組別、是否使用或購買過Ninja產品，完畢後頁面蹦出九個禮物盒，以遊戲的方式讓她選擇，共有三次可以贏獎的機會；蕭小姐說她到了第二次才選中有獎品的禮物盒，當下還覺得自己很幸運，接下來網頁要求她輸入基本的個人信息、以及信用卡號碼，來支付4.95元的運輸費用，電器預計在三至七天的時間送達。

到這裡蕭小姐依然覺得挺合理，沒想到輸入完資料後網頁卻出現交易拒絕的通知，同時銀行也在手機上傳來通知，要她授權這筆交易；當她細看資料時，發現對方索要的錢從原本的4塊多變成9.97元，且收款人是一個名叫「Sunshine House」的機構，並不是Ninja公司本身，她立即察覺到不對勁，趕緊取消這項權限，並向銀行註銷這張信用卡，要求寄送新的卡。

蕭小姐說，雖然沒有造成損失，但是個人信息已洩漏出去，擔心會對自己不利，「一切都怪我太過貪心又大意」；她回想，無論是回答問題、還是輸入個人資料，網頁中都標有一個幾分鐘倒數的時間限制，令她感到很著急，故沒有仔細思考，且騙徒是以玩遊戲贏獎品、而不是「直接送出去」的做法，讓她隱隱覺得可信，驚呼「真的完全上當了」。

蕭小姐後來去審查發布該視頻的臉書帳號，發現是約兩周前才設立的一個有關廚房和煮菜用品的帳號，但追蹤人數很少，估計是為了展開詐騙計謀而設的帳號；此外在視頻貼文的留言區可看到兩名網友分享贏得獎品的經歷，但其實是一部分的留言而已，若將留言區顯示的選項從「最相關」(Most relevant)改成「所有留言」(All comments)，便能看到大部分網友提醒該促銷和鏈接都是假的，勸民眾不要上當。