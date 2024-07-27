美東選哲之友會 歡迎黃珊珊

25日，美東選哲之友會在紐約皇后區迎接了來自台灣的民眾黨立法委員黃珊珊及其黨外事辦一行數人。(于金山提供)

近日美東選哲之友會在紐約皇后區 迎接台灣民眾黨立法委員黃珊珊及其黨外事辦一行數人。黃珊珊代表柯文哲 向美東僑胞致意，並介紹民眾黨在立法院推動的利民政策和法案。僑胞表示，希望柯文哲再次訪美。

美東選哲之友會會長王金智對黃珊珊委員的到訪表示熱烈歡迎，並借此機會與美國政界及智庫分享民眾黨對國際事務及兩岸關係的立場，增進對民眾黨的認識。黃珊珊此行還包括了對密西根州 、華府和紐約的訪問，並在各地與僑胞深入交流台灣的政治情勢。

黃珊珊強調，民眾黨是台灣民間力量的最佳選擇，她指出民眾黨不受意識形態束縛，致力於推動立法院改革，強化對政府的監督功能，並防止行政機關的權力濫用。民眾黨希望立法院能成為理性論政，討論各項利民法案的平台。

會議中，與會的僑胞及僑團負責人分享了他們對台灣未來發展、兩岸關係以及對美外交的見解，供民眾黨參考。他們希望黃珊珊能將僑胞的祝福帶回台灣，並邀請柯文哲再次訪問美國。

會上，黃珊珊代表柯文哲向王金智頒發了「美東選哲之友會」主任委員的聘書，並贈送了她的著作「城市，程式」給在場的僑胞。歡迎會出席者包括了多位社團領袖及顧問，如于金山、戴松昌、丁作輝以及郭志隆等人。