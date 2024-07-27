高德曼資助217萬 翻新東百老匯社區中心

國會議員高德曼為位於東百老匯社區的非營利組織，顯利街社區中心頒發215萬5000元的社區資助獎金。(記者曹馨元╱攝影)

國會議員高德曼(Dan Goldman)25日宣布，為位於曼哈頓華埠 東百老匯 社區的非營利組織「顯利街社區中心」(Henry Street Settlement)頒發217萬5000元的社區資助獎金。該筆資金將幫助顯利街社區中心將其位於東百老匯(East Broadway)281號的地產翻新改造成一個多功能的社區活動中心。

代表包含曼哈頓華埠的第十選區的高德曼表示，早在他當選前就很了解顯利街社區中心，深知它對當地社區的意義，並讚他們的一站式服務為「社區服務的榜樣」。所以在編號為H.R.4366的「2024年綜合撥款法案」(The Consolidated Appropirations Act of 2024)通過並允許為社區計畫資助時，他第一時間就想到了顯利街社區中心，並詢問他們是否需要任何資金上的幫助。

顯利街社區中心總裁兼首席執行官加爾薩(David Garza)表示，這筆資金用來翻新其位於東百老匯281號的地產，並改造成一個多功能的社區活動中心，提供諮詢、個案管理援助、教育和職業服務、娛樂、藝術課程以及社區活動和員工辦公場所。而這也將成為顯利街社區中心的第19個運營場地。加爾薩強調，社區中心的大門永遠敞開，為居民生活上的一切困難提供幫助，而這筆資金「能幫助顯利街社區中心達到最佳狀態」。

長期參與顯利街社區中心活動的奎薩達(Solana Quezada)用親身體驗講述社區中心是如何照顧到她全家生活的方方面面。她表示，自己從小就參與社區中心的各種活動，不僅如此，她的外婆也會通過參加社區活動來保持社交，而她的大學申請更是獲得了社區中心的幫助。而如今正在念大學的她回到顯利街社區中心，參與運營暑期青少年活動。