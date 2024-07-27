街道臭味投訴創新高 華埠待改善

華埠作為餐館聚集地，被指臭味問題存在已久。(記者劉梓祁╱攝影)

在紐約市迎來盛夏之際，市民對街道惡臭的投訴數量飆升至近年創紀錄高點，紛紛反應隨著氣溫升高垃圾桶及排水溝散發出的刺鼻氣味愈發難以忍受，而曼哈頓華埠 作為餐館聚集地之一，該問題也被指存在已久。

市府數據顯示，在本年5月1日到7月23日，全市錄得臭味投訴數量比自2010年以來任何一年的同期都要高，當中僅有2022年的夏天為例外，當時市府重新實行了因新冠疫情而放鬆的街道清潔規定。

統計顯示，311熱線所收到的氣味投訴包括鴿子氣味、下水道異味和汽油味等。市清潔局(DSNY)對此表示，市府在過去兩年已對每日放置在道路旁4400萬磅垃圾的回收方式進行了「重大改革」，並「著重消除垃圾在夏日產生的氣味」，如50%的垃圾必須放在容器中。

曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡則說，該問題在華埠存在已久，並逐漸讓外界產生「髒、亂」的印象。他表示，雖高溫 確實會加速廚餘垃圾腐爛、產生臭味，但有許多餐館未有妥善處理，導致容器或垃圾袋破裂，在街道上殘留下汁液，令臭味散發。

曾多次向311投訴的他還說，許多商戶習慣向清潔汙水直接倒在路邊，但其往往難以清潔並在路邊積存，導致氣味更為惡化、對行人造成滋擾。他還發現，此現象導致網路中出現針對華人的種族歧視的言論，希望清潔局和交通局能對商家就如何保持街道清潔展開教育。

同時，一位不願具名的宰也街(Doyers St.)商戶表示，華埠商家普遍不注重衛生管理，對垃圾處理和廚房清潔缺乏規範。他指出，一些店鋪將過期或殘餘食材隨意棄置，這不僅引發了更多的臭味問題，也吸引了害蟲和老鼠，破壞了整個街區的形象和環境衛生。