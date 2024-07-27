夏日開放街道今啓動 皇后區、史島開跑

「希望之夏」開放街道，本周末皇后區和史島搶跑。(取自市交通局)

紐約市 「希望之夏」(Summer Of Possibility)的夏日開放街道活動將於今(27)日和28日(周日)在皇后區 和史泰登島 開始，今年的活動擴大舉辦，除規模更大外，時間也創下歷史新高，並將提供豐富的活動節目，讓市民享受美好的夏日時光。

活動將於27日在皇后區拉開帷幕，路線沿著維農大道(Vernon Blvd.)，從44大道延伸至30大道。史泰登島的新路線將沿著百老匯街(Broadway)，從李奇蒙台(Richmond Terrace)延伸至丁香路(Clove Road)。今年的夏日街道將延伸近20哩，時間為上午7時到下午3時，較往年增加了33%。

市交通局今年還公開招募了互動性藝術品，在夏日街道路線上安裝。五個區都能找到藝術家阿爾貝託(Cynthia Alberto)和她的工作室Weaving Hand創作的互動藝術裝置。遊客可以學習使用非常規材料進行傳統編織，共同創作一個大型社區夏日街道藝術作品。

日裔藝術家泉幸子(Yukiko Izumi)還將獻上四款最新設計。市民可前往皇后區的維農大道和31大道，以及史泰登島的百老匯和斯基納巷(Skinner Lane)拍照打卡。想了解這些藝術裝置的最新位置信息，可在Instagram上關注NYC DOT Art @nyc_dotart。

「我設計的靈感來自夏日的鮮豔色彩，以及夏日街道上各種活動和人群的熙熙攘攘。我希望我的設計能激勵大家在夏日街道上嘗試不同的可持續交通方式和活動」，泉幸子說。

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「在這個難忘的都市夏天裡，夏日街道回歸，規模更大，時間更長。每個人都能盡情享受美好的夏日時光，」市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)說。「紐約市的夏天獨一無二，從戶外餐飲、免費戶外活動到充滿活力的開放街道和藝術體驗，這裡應有盡有。」