我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

立即重開柏路 華埠官民開會疾呼

記者劉梓祁╱紐約報導
中華公所里民大會25日舉辦，與會者籲立即重開柏路。(記者劉梓祁╱攝影)
中華公所里民大會25日舉辦，與會者籲立即重開柏路。(記者劉梓祁╱攝影)

緊鄰曼哈頓華埠但因九一一事件被關閉的柏路(Park Row)，應否重開已被社區討論數年，其中多人認為其影響日常生活和阻礙經濟發展；雖呼籲尚未有效，但數百位商家、居民和社團代表於25日參加於紐約中華公所內舉辦的「重開柏路」里民大會，要求政府「立即」重開此路。

作為曾連結華埠和金融區(Financial District)的主要車道之一，柏路自2001年9月11日以來便對通勤交通關閉，原因為保護市警(NYPD)總局，以令其免受恐怖襲擊。然而，華埠居民認為此舉弊大於利，數十年來損害了華埠的社區和經濟活力，並攜民選官員多次舉辦抗議活動。

本次里民大會由華埠核心街區聯盟(Chinatown Core)和前州高等法院華裔法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)等人組織，並由中華公所、華埠市議員馬泰(Chris Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室協辦。此外，有超過200位社區代表出席，支持重開柏路。

會議中，多人發言強調此路對改善居民日常生活與商業流動的重要性，並指長時間封閉已對商業環境造成負面影響。紐約中華總商會副董事長盧元龍表示，在華埠長大的自己曾見證「華埠的輝煌時期」，但柏路的封鎖令「現今根本無法與當年相比。」

他說，封路為華埠商業和居民均帶來經濟困難，而重開則會促進經濟，並增加交通流動和減少犯罪。凌德麗也引用市府數據指，華埠有近30%居民生活在貧困線以下。此外，華埠核心街區聯盟代表陳翠芳、「心目華埠」代表陳雪媚等人也表達了對重開柏路的強烈需求，強調其所含400個車位應歸還社區。

馬泰表示，將在接下來的幾周內再次組織社區連署請願，向市府傳達「若希望在選舉時得到華埠的支持和捐款，就必須聽取其意見」。主辦方稱，當日多數到場者都有在請願中簽名。去年，馬泰曾指市府已就階段性重開柏路達成共識，但此事未有後續進展，且華埠民眾意見各異。

儘管如此，有多人相信柏路重開可能性較小，因有聯邦辦公樓、法院和市警總局等建築在此路兩側。另外，且林綠(Chatham Green)小區居民也對重開表示反對，但卻引來「住戶自私」的批評。

華埠 眾議員 九一一

上一則

夏日開放街道今啓動 皇后區、史島開跑

下一則

布碌崙警民衝突後 曲怡文喊話市長出面與社區對話

延伸閱讀

反對重啟堵車費 曼哈頓華埠社區籲調整徵費區域

反對重啟堵車費 曼哈頓華埠社區籲調整徵費區域
陳小焱角逐11區市議員：以身作則 助華人發聲

陳小焱角逐11區市議員：以身作則 助華人發聲
華府華埠的友誼牌坊

華府華埠的友誼牌坊
經文處副處長張俊裕將返台 華埠僑團歡送

經文處副處長張俊裕將返台 華埠僑團歡送

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧