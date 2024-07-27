立即重開柏路 華埠官民開會疾呼

中華公所里民大會25日舉辦，與會者籲立即重開柏路。(記者劉梓祁╱攝影)

緊鄰曼哈頓華埠 但因九一一 事件被關閉的柏路(Park Row)，應否重開已被社區討論數年，其中多人認為其影響日常生活和阻礙經濟發展；雖呼籲尚未有效，但數百位商家、居民和社團代表於25日參加於紐約中華公所內舉辦的「重開柏路」里民大會，要求政府「立即」重開此路。

作為曾連結華埠和金融區(Financial District)的主要車道之一，柏路自2001年9月11日以來便對通勤交通關閉，原因為保護市警(NYPD)總局，以令其免受恐怖襲擊。然而，華埠居民認為此舉弊大於利，數十年來損害了華埠的社區和經濟活力，並攜民選官員多次舉辦抗議活動。

本次里民大會由華埠核心街區聯盟(Chinatown Core)和前州高等法院華裔法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)等人組織，並由中華公所、華埠市議員馬泰(Chris Marte)和州眾議員 李榮恩(Grace Lee)辦公室協辦。此外，有超過200位社區代表出席，支持重開柏路。

會議中，多人發言強調此路對改善居民日常生活與商業流動的重要性，並指長時間封閉已對商業環境造成負面影響。紐約中華總商會副董事長盧元龍表示，在華埠長大的自己曾見證「華埠的輝煌時期」，但柏路的封鎖令「現今根本無法與當年相比。」

他說，封路為華埠商業和居民均帶來經濟困難，而重開則會促進經濟，並增加交通流動和減少犯罪。凌德麗也引用市府數據指，華埠有近30%居民生活在貧困線以下。此外，華埠核心街區聯盟代表陳翠芳、「心目華埠」代表陳雪媚等人也表達了對重開柏路的強烈需求，強調其所含400個車位應歸還社區。

馬泰表示，將在接下來的幾周內再次組織社區連署請願，向市府傳達「若希望在選舉時得到華埠的支持和捐款，就必須聽取其意見」。主辦方稱，當日多數到場者都有在請願中簽名。去年，馬泰曾指市府已就階段性重開柏路達成共識，但此事未有後續進展，且華埠民眾意見各異。

儘管如此，有多人相信柏路重開可能性較小，因有聯邦辦公樓、法院和市警總局等建築在此路兩側。另外，且林綠(Chatham Green)小區居民也對重開表示反對，但卻引來「住戶自私」的批評。