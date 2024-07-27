紐約客談／龐大的市府vs.膨脹的議會

紐約市 府與市議會之間的權力爭鬥日益激烈，尤其隨著憲章修訂委員會最終報告的發布，這場鬥爭再次升級。這份長達123頁的報告成為了市議會和市府較量的焦點。亞當斯 不滿議會插手市府任命事宜，議會則指責亞當斯利用委員會的權力確保自己的政治地位。

行政權與立法權之間的相互制衡是現代民主體制中防止權力濫用的關鍵機制。立法機關制定法律來指導，並通過預算 審查和法律監督來控制行政部門；行政機關則可以通過否決權影響立法進程，並通過具體政策實施細化法律條文。制衡不僅促進了政府部門間的合作與對話，還維護了公民的權益和自由。

1884年前，紐約市曾嘗試由立法者確認市長任命的制度，但反而加劇了政治化和庇護環境。過去140年來，市長一直擁有任命專員和機構負責人的唯一權力。如果關鍵職位的任命需要由議會決定，其影響將是深遠的。我們支持議會舉行聽證會的權利，並確保市府履行職責，不能讓市長一手遮天。然而任憑議會權力不斷擴張同樣不可取，「建議與同意」法難免會阻礙市府履行基本職責，確保市民獲得應得的服務。

歷史上，行政與立法之間的權力衝突由來已久，無論是在中國古代帝王與朝臣間，還是在現代西方政治體系中的總統與國會之爭，權力的平衡與爭奪始終是政治運作的重要主題。水門事件中，國會進行深入調查，導致尼克森最終在1974年辭職，就是一個著名案例。市長擁有任命反映其願景的領導團隊的權力至關重要，而這一願景是紐約人通過選舉賦予市長的，反映的是效率和民主之間的平衡點。