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李尤娜案7/30宣判 律師協會籲民眾聲援

記者劉梓祁／紐約報導
李尤娜遇害公寓外所設紀念花壇。(記者劉梓祁／攝影)
李尤娜遇害公寓外所設紀念花壇。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)兩年前在午夜歸家時遭非洲裔遊民尾隨入室殺害，令居民對社區治安以及當時普遍的仇亞風潮感到恐懼和憤怒；在兇嫌納許(Assamad Nash)多次因精神問題無法出庭後，曼哈頓地區檢察官上月宣布其認罪，紐約亞裔律師協會(AABANY)也呼籲民眾在30日(周二)宣判日當天，前往法庭聲援李尤娜家人。

根據曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，現年27歲的納許對2022年2月13日在華埠公寓內刺殺35歲女子李尤娜一案認罪，罪名包含二級謀殺罪和一級入室盜竊罪。地檢辦公室表示，納許將在7月30日接受判決，刑期將在30年到終身監禁之間。

法庭文件和庭上陳述紀錄顯示，2022年2月13日凌晨4時20分前後，李尤娜進入位於格蘭街站(Grand Street)和企李士提街(Chrystie St.)交界的公寓樓。期間，納許跟蹤她進入大樓並走至六層進入其公寓。當李尤娜進入屋內時，納許從後面衝入，試圖對她性侵犯的同時，造成其身中至少40處刺傷，包括頭部、頸部和軀幹部位，當場死亡。

為此，紐約亞裔律師協會呼籲民眾在30日參與庭審，以「紀念此正義時刻，並譴責反亞裔的仇恨和暴力行為」。協會主席伍嘉豪(Joseph Eng)表示，李尤娜的不幸遭遇是對社區所面臨暴力的嚴峻警示，因此希望社區一同出庭，表達對其家人的支持，並向外界傳達「社區不會因恐懼而沉默」。

亞裔 曼哈頓 華埠

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