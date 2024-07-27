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8大道華裔男童被車撞傷 腦部出血送醫搶救 已脫離危險期

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙一名華裔男童25日傍晚過馬路時，不慎被車撞傷。(讀者提供)
布碌崙一名華裔男童25日傍晚過馬路時，不慎被車撞傷。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)一名華裔男童25日傍晚在8大道附近被一輛汽車撞傷，送往當地醫院搶救後已脫離危險期，不過腦部仍因輕微出血須留院觀察治療，警方目前則還在調查車禍起因；選區包括當地的州眾議員鄭永佳在案發後也到醫院探望男童，向其母親了解家庭情況，他表示會持續關注男童傷勢，若有需要將提供更多幫助。

消息指出，該車禍於25日傍晚時分發生在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)交54街處，一名七歲的男童未注意到交通燈，過馬路時不慎被一輛汽車撞及，當時他的身邊沒有家長或監護人在場；據網路流傳的視頻顯示，男童被撞傷後倒在路面上，因疼痛而哭泣不止，有很多路人見狀紛紛上前安慰，試圖緩和他的情緒。

男童最終被送往瑪摩利醫院搶救，醫生表示他的腦部輕微出血，須住院接受觀察和治療，但相信已脫離危險期；紐約市警當前也介入調查這起車禍，但目前暫時無人被捕。

鄭永佳在接獲消息後曾到醫院探望男童，並和他的母親見面、了解家境情況，據悉該名母親是一名單親家長，來自福州閩侯，有三名兒子，而受傷的男童在家中排行第二。鄭永佳26日表示，將會持續關注男童的傷勢，目前也與該名母親保持聯繫，若未來有需要經濟或生活上的援助，他將竭盡所能提供幫助。

布碌崙 眾議員 紐約市

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