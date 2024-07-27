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8/14幫台灣少棒加油 紐約僑團號召應援

記者尤昱程／紐約報導
台灣少棒隊8月14日對戰加拿大，大紐約地區台灣同鄉會推出巴士包車應援。(大紐約地區台灣同鄉會提供)
台灣少棒隊8月14日對戰加拿大，大紐約地區台灣同鄉會推出巴士包車應援。(大紐約地區台灣同鄉會提供)

台灣桃園市龜山區龜山國民小學的少棒隊今年再度贏得世界少棒聯盟(LLB)亞太暨中東區的少棒代表權，將於8月14日(周三)在賓州出戰加拿大隊；對此，大紐約地區台灣同鄉會推出巴士包車活動，號召僑胞一同參加當日的比賽，為來自台灣的少棒隊加油。

繼去年獲得季軍的好成績後，今年龜山少棒隊在地區錦標賽中擊敗南韓代表隊奪冠，拿下亞太區代表，將前往賓州威廉波特城志願者體育場(Volunteer Stadium)與來自世界各地的隊伍一較高下；大紐約地區台灣同鄉會會長廖士敦表示，每年只要有來自台灣的少棒隊成功打進威廉波特，同鄉會便組織加油團前往觀看比賽，如今已成為傳統，今年將是連續第三年包車。

廖士敦說，小朋友從台灣遠道而來，在美國比賽時若能看到來自家鄉人的支持，會讓他們感受到溫暖和鼓勵；而僑胞們也能夠透過這樣的活動，與台灣小朋友互動，增進社群凝聚力。

世界少棒錦標賽預定於8月14日(周三)到25日(周日)舉行，而14日當日就是龜山少棒隊對戰加拿大少棒隊的比賽，大紐約地區同鄉會將出動一輛配備全新豪華座位的包車巴士前往加油助威；當天巴士將從紐約和新州兩個班次出發，分別為中午12時在台灣會館出發，地址為北方大道137-44號，以及下午1時在新州餐廳「豐味園」(Noodle Wong)，地址為770 US-46, Parsippany。

目前巴士座位已開放預訂，價格為75元一人，每張票都附贈一個午餐便當、台灣粽子、台灣麵包和水；座位有限，有意者請快速報名，可瀏覽https://forms.gle/iHHRvWEhZsJpHVv36。

賓州 新州 加拿大

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