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世界工廠背後…中國勞工維權紀錄片受關注

記者許君達／紐約報導
中國勞工運動者在皇后學院發起觀影活動，希望更多人關注「世界工廠」背後的勞工命運。(主辦方提供)
中國勞工運動者在皇后學院發起觀影活動，希望更多人關注「世界工廠」背後的勞工命運。(主辦方提供)

中國勞工維權團體和人權倡導團體近期在皇后學院(Queens College)播映了曾獲多項國際獎項的紀錄片「凶年之畔」，講述中國農工民維權的故事；主辦方表示，中國成為「世界工廠」的背後是數以億計工廠勞動者付出的血汗、甚至生命代價，希望關注中國人權的在美人士，也能更多關注勞工群體的命運。

「凶年之畔」由中國導演黃文海獨立拍攝，影片長達近三小時，在多個中國工廠中追蹤拍攝了工人因遭遇工資拖欠、工作條件惡劣等原因而組織罷工和抗議的運動，並自發組織工會以維護自身權利；但這些運動遭到中國當局的嚴厲鎮壓，其中部分的人還面臨牢獄之災。

觀影活動發起人簡輝是一名流亡在海外的前中國勞工維權運動者，他介紹，十年前的7月，一位名為周建容的深圳鞋廠女工，因參與集體維權行動遭遇廠方虐待而跳樓身亡；她的死引發了社會的廣泛關注，但也招來了中國政府對於勞工運動的持續鎮壓，之所以選在7月在紐約放映這部影片，也是為了向周建容致敬。

簡輝表示，中國作為為全世界提供廉價工業品的「世界工廠」，其背後的支柱是數以億計的工人在惡劣條件下工作所付出的血汗，這種現象並非個案，而是普遍存在的問題；聯合主辦方、「中國人權」組織執行長周鋒鎖表示，中國幾十年來的經濟增長就是建立在這種「低人權優勢」上，而這種現象帶來的收入低微、消費不振等結果，也是當前中國經濟陷入困境的一個重要原因。他說，勞權是人權的重要組成部分，在外界廣泛批評中國的人權狀況時，中國的勞工權利卻一直未能得到應有的關注，希望通過紀錄片能夠改變這一點。

勞工 世界工廠 罷工

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