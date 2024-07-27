強化心靈講座 朱筧立仁波切8/4法拉盛開講

心靈導師朱筧立仁波切應「台灣宜蘭同鄉會」與「大紐約地區海外台灣人筆會」的邀請，將於8月4日(周日)於「紐約華僑文教服務中心」位於皇后區的中心舉辦一場公開演講，講題為「訓練我們的心不受外境的干擾」，主辦方們歡迎僑社民眾屆時踴躍出席。

朱筧立仁波切於國立台灣大學社會系畢業，後到美國喬治亞大學深造，修讀企業管理碩士，她曾任職美國生物醫學高科技公司財務主管十多年；1980年拜入「佛門密宗黑教」第四階段精神領袖林雲大師門下，1986年出任美國加州 非營利機構「雲林禪寺」執行長，2003年出任「林雲大師基金會」董事長，並於1999年至2020年任美國加州聖地牙哥州立大學文學院兼任教授。

她在1998年榮獲西藏本教最高領袖曼日法王加封認證，授以「空行母仁波切」頭銜，為藏傳佛教中女性最高的宗教地位；2007年林雲大師法王親授衣缽為法脈繼承人，2010年她正式承接為「佛門密宗黑教」第五階段的再傳人及精神導師。

朱筧立仁波切常年授課美國及歐亞各地，也應邀到世界各地演講，她於去年12月在台北出版新書「深入內在的轉化與修行」，很快成為誠品書店 與博客來網路書店的暢銷書，該書於今年4月在其於美國國會圖書館亞美協會演講後，榮獲美國國會圖書紙本收藏及電子書的收藏。

主題為「訓練我們的心不受外境的干擾」講座將於8月4日(周日)下午2時30分，於紐約華僑文教服務中心舉行，地址是法拉盛 41路133-32號，歡迎有興趣的民眾當日直接前往。