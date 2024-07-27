我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

強化心靈講座 朱筧立仁波切8/4法拉盛開講

紐約訊

心靈導師朱筧立仁波切應「台灣宜蘭同鄉會」與「大紐約地區海外台灣人筆會」的邀請，將於8月4日(周日)於「紐約華僑文教服務中心」位於皇后區的中心舉辦一場公開演講，講題為「訓練我們的心不受外境的干擾」，主辦方們歡迎僑社民眾屆時踴躍出席。

朱筧立仁波切於國立台灣大學社會系畢業，後到美國喬治亞大學深造，修讀企業管理碩士，她曾任職美國生物醫學高科技公司財務主管十多年；1980年拜入「佛門密宗黑教」第四階段精神領袖林雲大師門下，1986年出任美國加州非營利機構「雲林禪寺」執行長，2003年出任「林雲大師基金會」董事長，並於1999年至2020年任美國加州聖地牙哥州立大學文學院兼任教授。

她在1998年榮獲西藏本教最高領袖曼日法王加封認證，授以「空行母仁波切」頭銜，為藏傳佛教中女性最高的宗教地位；2007年林雲大師法王親授衣缽為法脈繼承人，2010年她正式承接為「佛門密宗黑教」第五階段的再傳人及精神導師。

朱筧立仁波切常年授課美國及歐亞各地，也應邀到世界各地演講，她於去年12月在台北出版新書「深入內在的轉化與修行」，很快成為誠品書店與博客來網路書店的暢銷書，該書於今年4月在其於美國國會圖書館亞美協會演講後，榮獲美國國會圖書紙本收藏及電子書的收藏。

主題為「訓練我們的心不受外境的干擾」講座將於8月4日(周日)下午2時30分，於紐約華僑文教服務中心舉行，地址是法拉盛41路133-32號，歡迎有興趣的民眾當日直接前往。

加州 書店 法拉盛

上一則

世界工廠背後…中國勞工維權紀錄片受關注

下一則

社區「健康日」免費健檢 首場8月3日舉辦

延伸閱讀

法拉盛鬧區傳行人遇搶 2亞裔男犯案

法拉盛鬧區傳行人遇搶 2亞裔男犯案
華聯超市北方大道新店7/26試營業 試營業即展開回饋酬賓活動 自備超大型免費停車場

華聯超市北方大道新店7/26試營業 試營業即展開回饋酬賓活動 自備超大型免費停車場
宋書華醫生診所開業各方齊祝賀

宋書華醫生診所開業各方齊祝賀
富康醫療七月舉辦三場 華人社區肺癌健康免費講座及肺癌篩檢活動

富康醫療七月舉辦三場 華人社區肺癌健康免費講座及肺癌篩檢活動

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55
維權者19日召開會議，力挺莊文怡，並表示將於24日到布碌崙地檢辦公室前抗議。(記者顏潔恩／攝影)

聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威

2024-07-20 02:28

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光