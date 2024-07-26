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競選團隊6人涉選舉欺詐 白育青堅稱清白

記者高雲兒╱紐約報導
白育青回應此事表示，自己的團隊是清白無辜的。圖為去年白育青手持法院判決書。(記者劉梓祁╱攝影)
白育青回應此事表示，自己的團隊是清白無辜的。圖為去年白育青手持法院判決書。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)25日宣布，涉嫌在去年6月法拉盛第20選區市議會選舉中，提交偽造缺席投票申請表(Absentee Ballot)的六名華裔被告，面臨161項包括持有偽造文書、偽造商業記錄和非法投票在內的罪名；這些被告均為當時的共和黨候選人白育青的競選團隊志願者，白育青回應，其團隊絕無欺詐行為。

據地檢辦公室，涉案被告在2023年3月1日至6月27日，為白育青的競選團隊志願服務，他們有次前往紐約市選舉委員會位於森林小丘(Forest Hills)的辦公室，聲稱為想以缺席投票方式投票的選民領取選票，由於他們被列為授權領取選票的人，故前來領取。

後來一名選民投訴，當其到達指定投票地點時，卻被告知已經投過票，這時皇后區地方檢察官辦公室開始著手調查；調查人員循著多個名字和個人信息出現在缺席選票申請表上的個體，了解到這些選民沒有填寫或簽署申請表，他們也從未見過被列為授權領取人的被告們，更從未收到過缺席投票選票。起訴書稱，總共有23名皇后區選民的缺席投票申請表和選票被欺詐性地提交。

地檢稱，六人在25日被正式提告，分別為19歲的白賽德尼(Sydnee Pai，姓名皆音譯)、46歲的萬振利(Li Zhen Wan)、53歲的楊伊萍(Yee Ping Yam)、24歲的程李絲貝斯(Lisbeth Cheng)、以及20歲的尤水晶(Crystal You)；如果被定罪，他們每人將面臨最高七年監禁，還有一名被告將在稍後被提訴。

據悉，白賽德尼和程李絲貝斯各被控持有兩項偽造文書、偽造商業紀錄、非法投票、提交虛假文書、以及持有和提交偽造文書；萬振利、楊伊萍和尤水晶則各被控四項持有偽造文書、偽造商業紀錄、非法投票、提交和偽造虛假文書，他們將在9月19日(周四)返回法庭。

白育青回應此事表示，自己的團隊是清白無辜的，他說在去年贏得初選後，對手陳錦良向法院提出訴訟、提出類似控訴，皇后區高等法院最終以陳錦良無法提供充足證據為由，駁回訴訟；他再次澄清，團隊絕無欺詐行為，並會直面此事，相信法官會做出公正的判決。

去年陳錦良(右)提訴白育青，圖為去年初選日二人在投票站前握手表示和平對壘。(記者...
去年陳錦良(右)提訴白育青，圖為去年初選日二人在投票站前握手表示和平對壘。(記者鄭怡嫣/攝影)

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