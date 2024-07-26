新學年學生OMNY卡 不限時段、 每日免費乘坐4次

新學年推出的學生OMNY卡，將全年全天候有效，並提供每日四次的免費乘坐。(擷自官方影片)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)、市教育局總監班克斯(David Banks)和大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)25日宣布，在新學年將推出學生OMNY支付系統卡，以取代學生地鐵卡 (MetroCards)；學生OMNY卡將提供每日四次的免費乘坐，和傳統地鐵卡不同的是，使用將不限時段。

此前使用的學生地鐵卡自1997年推出後，只為學生在早上5時30分至晚上8時30分之間提供三次的免費乘坐，且只能在學生上課的日子裡使用；而如今推出的學生OMNY卡大大增加了學生乘車的靈活性，為學生群體帶來更多方便和實惠。

學生OMNY卡將可以在MTA地鐵線路、本地公車、特快公車、特選公車(Select Buses)、史泰登島鐵路(Staten Island Railway)、羅斯福島空中纜車(Roosevelt Island Tram)和哈德遜鐵路線(Hudson Rail Link)上使用，並可在不同交通工具間免費換乘；且學生不僅在上課期間可以使用OMNY卡，暑假或非上課日子也能使用同一張卡。

在2025財年已通過的預算中，政府與市議會合作為「紐約市公平票價」(Fair Fares NYC)額外撥款2070萬元，將半價票資格擴大至聯邦貧困線145%以下的民眾；對此亞當斯表示，擴大使用後的學生OMNY卡將改變整個紐約家庭的生活方式，特別是那些需要更多幫助的工薪階層家庭，班克斯也說，擴大公共交通的福利使用可幫助愈來愈多的學生探索城市，體驗紐約所提供的一切。