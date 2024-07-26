總裁來信請幫買禮品卡 華女險上當

潘小姐說，她在本月月初進入一機構實習，沒多久收到自稱是總裁的短信：稱計畫為在五月份為表現出色的員工準備禮品卡來給他們一個驚喜。(潘小姐提供)

剛入職新公司就被自稱為「總裁」(CEO)的男子熱情聯繫並委託幫忙的華女 潘小姐，差點就中了新型禮品卡詐欺的圈套；事後她發現原來類似套路經常在各個公司上演，且總是瞄準新人，讓她懷疑市面上是否存在這種專業系統，專門盜竊公司的入職信息。

今年尚在紐約讀書的潘小姐說，本月初進入一家機構實習，沒多久收到自稱是總裁的短信，表示計畫為在5月份表現出色的員工準備禮品卡來給他們一個驚喜，希望她能協助並保密，不要破壞驚喜；潘小姐不疑有他，一口答應，對方隨後要求潘小姐確定附近最近的便利店，潘小姐回覆五分鐘路程內就有一家，還熱心問到是否需要寄去公司位於華府的總部。

潘小姐在回覆信息的過程中和朋友分享此事，表示感覺「有點怪怪的」，不明白總裁為何會給新人發私信，後來她按朋友的建議，要求和這位「總裁」通話；結果對方用各種理由拒絕，潘小姐才確定是詐騙。

她回想此事，最開始這名自稱總裁的騙子用谷歌 郵箱(gmail)結尾的郵箱詢問她私人號碼，隨後才傳短信要求買禮品卡，「其實已經疑點重重，但是我因為從來沒有和總裁有郵件往來，我們的工作郵箱也是谷歌郵箱，所以我一開始沒懷疑」；她說，原來在長島 的朋友之前也遇過類似騙局，「她和我說，公司有一位新入職的華人大姐，收到公司老闆讓她買禮品卡的要求，這位大姐英文不好，直接問公司同事，同事一看就知道不是老闆發的。」