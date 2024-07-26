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移民辦公室圓桌會議討論防暑和戲水安全

記者范航瑜╱紐約報導
多諾霍特別提到了需要重視的離岸流。(市公園局提供)
多諾霍特別提到了需要重視的離岸流。(市公園局提供)

夏日帶來了戲水好時機，同時也造成了更大的溺水風險，尤其是「離岸流」這一容易被忽視的隱患；為此市長移民事務辦公室(MOIA)25日舉辦一場針對移民社區的圓桌會議，討論防暑計畫和戲水安全問題。

移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)表示，小時候作為移民來到美國時，公園和海灘如同是自家的後院，是他休閒、認識朋友和保持社區聯繫的寶貴場所；然而在享受之時，高溫和戲水安全也都是需要高度重視的問題。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，今年是有史以來最熱的夏天之一，數百萬人前往海灘消暑，儘管已部署大量人力，當局仍無法保證萬無一失；因此多諾霍敦促民眾，在救生員不在場時不要擅自下水。

目前海灘在晚上6時關閉，許多人不理解為何這麼早，多諾霍解釋道，日落時間一天比一天早，到8月末時晚上7點半已經天黑，在看不見水流的情況下游泳是非常危險的；目前，公園局的巡邏人員會一直巡邏到晚上9時，以保證安全。

多諾霍特別提到需要重視的離岸流情況，離岸流是一種湍急的狹長水流，可能出現在任何存在破浪的海灘，無論是經驗豐富的游泳者還是涉水衝浪的遊客都可能受到影響；多諾霍強調，切勿為了救人而冒險進入離岸流，正確作法是立即尋求救生員的幫助。

為了幫助市民學游泳，減少溺水悲劇發生，當局目前也提供免費游泳課程；最近一期課程將於8月9日(周五)開始，持續到8月23日(周五)，進階班課程則從8月26日(周一)至8月30日(周五)進行；更多詳情可以訪問nycgovparks.org/events/learn-to-swim。

除了戲水安全，熱浪也是夏季的一大威脅，市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)表示，熱浪是每年夏天最大的殺手之一；市府已開發了多語言通知系統，民眾可以訪問nyc.gov/notify，以獲取包括中文在內的多語言服務。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)。(記者范航瑜／攝影)
市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)。(記者范航瑜／攝影)
市府已開發了多語言通知系統，民眾可以訪問官網獲取詳情。(市應急管理辦公室提供)
市府已開發了多語言通知系統，民眾可以訪問官網獲取詳情。(市應急管理辦公室提供)
從左至右：移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、市公園局局長...
從左至右：移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)、市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)。(記者范航瑜／攝影)

移民 熱浪 高溫

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