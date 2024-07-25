OMNY再出包 系統升級致部分乘客遭莫須有收費

OMNY付費系統再出包，部分乘客遭遇「幽靈」收費導致帳戶被暫停。(記者許君達╱攝影)

紐約市 地鐵和公車票價支付系統OMNY近日再出現問題，部分乘客的OMNY帳戶因被系統誤認為「有乘車款未付」而遭停用，需先支付不存在的「欠款」才能恢復使用；MTA 稱，這個故障是在OMNY運營承包商Cubic本月中進行系統升級後發生的。

MTA發言人舒爾茨(Kayla Shults)稱，系統紊亂是Cubic在7月13日進行重大系統升級時發生的，Cubic也承認這個疏失；目前，MTA和Cubic均承諾會合作處理用戶面臨的問題，並退還相應的款項，但雙方均未透露受到此次系統故障到底影響了多少乘客，但據公共交通倡導平台Streets Blog NYC的調查，本周OMNY系統客服熱線每次撥通後等待接聽的平均人數超過100人。

據Streets Blog NYC報導，從上周起就陸續有多名地鐵乘客反映，在OMNY帳戶餘額不足10元的時候被異常凍結，其中有人在帳戶被停用前的數天內都沒有乘坐地鐵或公車；而由於隱私政策，將OMNY與銀行帳戶綁定的乘客無法看到自己的乘車和扣費紀錄，因此在現實中，可能有更多的乘客在不知情下就被多扣了錢，但在帳戶被莫名暫停後才能發現問題。

日常使用OMNY實體卡乘車的乘客王君透露，自己的帳戶沒有受到這次故障的波及，但他對OMNY系統的付費可靠性一直存有疑慮；他表示，以前在用傳統Metro Card時，刷卡後機器會顯示扣費情況，而OMNY系統在刷卡後沒有任何顯示，讓他根本無法知道自己是否又被多收了錢。

2019年推出的OMNY系統旨在替代傳統紙質地鐵卡 並打通各種公共交通體系各自獨立的付費系統，曾被MTA寄予厚望，但該系統在運營中的穩定性和兼容性一直廣受詬病，MTA對Cubic的耐心已受到考驗；據報導，MTA現已開始為旗下兩大通勤鐵路公司尋找新的付費系統運營商。