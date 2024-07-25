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OMNY再出包 系統升級致部分乘客遭莫須有收費

記者許君達╱紐約報導
OMNY付費系統再出包，部分乘客遭遇「幽靈」收費導致帳戶被暫停。(記者許君達╱攝影)
OMNY付費系統再出包，部分乘客遭遇「幽靈」收費導致帳戶被暫停。(記者許君達╱攝影)

紐約市地鐵和公車票價支付系統OMNY近日再出現問題，部分乘客的OMNY帳戶因被系統誤認為「有乘車款未付」而遭停用，需先支付不存在的「欠款」才能恢復使用；MTA稱，這個故障是在OMNY運營承包商Cubic本月中進行系統升級後發生的。

MTA發言人舒爾茨(Kayla Shults)稱，系統紊亂是Cubic在7月13日進行重大系統升級時發生的，Cubic也承認這個疏失；目前，MTA和Cubic均承諾會合作處理用戶面臨的問題，並退還相應的款項，但雙方均未透露受到此次系統故障到底影響了多少乘客，但據公共交通倡導平台Streets Blog NYC的調查，本周OMNY系統客服熱線每次撥通後等待接聽的平均人數超過100人。

據Streets Blog NYC報導，從上周起就陸續有多名地鐵乘客反映，在OMNY帳戶餘額不足10元的時候被異常凍結，其中有人在帳戶被停用前的數天內都沒有乘坐地鐵或公車；而由於隱私政策，將OMNY與銀行帳戶綁定的乘客無法看到自己的乘車和扣費紀錄，因此在現實中，可能有更多的乘客在不知情下就被多扣了錢，但在帳戶被莫名暫停後才能發現問題。

日常使用OMNY實體卡乘車的乘客王君透露，自己的帳戶沒有受到這次故障的波及，但他對OMNY系統的付費可靠性一直存有疑慮；他表示，以前在用傳統Metro Card時，刷卡後機器會顯示扣費情況，而OMNY系統在刷卡後沒有任何顯示，讓他根本無法知道自己是否又被多收了錢。

2019年推出的OMNY系統旨在替代傳統紙質地鐵卡並打通各種公共交通體系各自獨立的付費系統，曾被MTA寄予厚望，但該系統在運營中的穩定性和兼容性一直廣受詬病，MTA對Cubic的耐心已受到考驗；據報導，MTA現已開始為旗下兩大通勤鐵路公司尋找新的付費系統運營商。

MTA 地鐵卡 紐約市

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