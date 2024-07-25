日落公園查獲非法電單車店 撤離樓上華人住戶

日落公園一家非法電單車修理店的後院被發現放有數十輛殘車。(市消防局)

布碌崙 (布魯克林)日落公園華人 聚居區近日查獲一家非法電單車修理店，西語裔業者在一棟四層建築樓內非法營業，警方接報抵達現場調查後，發現業主不僅收到過多張罰款單和違規通知，店內還至少有一輛盜竊而來的電單車；該店面目前已被勒令停業，出於安全考量，建築樓內包括華裔住客在內的居民都被要求撤離。

警方近期查獲日落公園一家非法電單車修理店。(市消防局)

在剛過去的周末，消防人員接到消息，有人懷疑日落公園41街交9、10大道之間的一棟住宅發生一氧化碳洩露事故；消防員立即趕到現場處理，當時未發現有異樣，為保證居民的安全，消防員於22日下午二度回到事發住宅複查。

不料消防員這次在該住宅的後院發現了多輛非法輕型摩托車、電單車和山地摩托車，還有許多遭拆解的車輛，達數十輛之多；消防員通過進一步的調查，在地下室又發現了一個違規經營的電單車修理店。 日落公園一家非法電單車修理店的後院被發現放有數十輛殘車。(市消防局)

消防員後來指出，他們在店內發現多處違反消防法規的情況，包括將外接電源線當作永久電線等，同時還在店內發現了22塊鋰電池，其中有幾塊的外殼是打開的，存在安全隱患；此外，該住宅的地下室一處被改裝成非法的單人房間，沒有煙霧警報器和可用的灑水裝置。

市消防局稍後出動危險品處理人員，將七塊外殼已打開的鋰電池進行安全處理，消防局也向該住宅發出了多張罰單和違規通知，勒令其立即關閉；此外出於安全考量，要求該建築樓內的所有住戶撤離，其中相信有不少為華人住戶。