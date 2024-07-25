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防租霸 市議員要求市警掌握空屋資訊

記者尤昱程╱紐約報導
市議員黃敏儀近日提出一項保護屋主免受租霸侵害之苦的提案。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀近日提出一項保護屋主免受租霸侵害之苦的提案。(黃敏儀辦公室提供)

在市議會近期的會議上，皇后區市議員黃敏儀和史島少數黨領袖市議員博萊利(Joseph Borelli)提出一項跨黨派立法，要求紐約市警(NYPD)建立一個房屋空置計畫(Home Vacancy Program)，旨在保護屋主及租戶免受租霸侵害之苦。

紐約市近期發生多起房主發現有人非法占據在其空置房產中的事件，由於州法律待租客較為寬容，導致房東驅逐租霸需要上房屋法庭提出訴訟；這對屋主來說通常是一個漫長且昂貴的過程，然而在此期間，租霸卻被允許繼續留在房產內。

為了更有效處理租霸問題，黃敏儀與博萊利共同提出第997號提案，將要求紐約市警創建一個警民聯繫的系統；當屋主或他們的租戶碰到住所將閒置至少21天以上的情況時，可提前向當地警察分局通報，透露閒置開始日期、預計結束日期以及屋主或住所使用者的聯繫資訊。

藉由在此系統建立報告，警方能更有效地掌握轄區內的空屋資訊；此外，該提案還將要求警局建立一個空置房屋備忘錄，記錄所有已通知空置的房屋資訊，若屋主要求，警方需提供副本紀錄。

黃敏儀表示，當屋主發現自己的財產被占據時，不僅無法簡單地驅逐租霸，還被迫上法庭提出訴訟，對他們帶來不必要的負擔，也損害了基本的財產權利；她說，這個新的註冊系統將提供法律保護，防止租霸聲稱自己合法占據房產，免除屋主進行冗長法律程序的必要。

她也對該提案的共同發起人博萊利表達感謝，黃敏儀說，「保護和保有財產的權利至關重要，這並不分你是民主黨還是共和黨，保守派還是進步派，我期待法案通過，為各位市民爭取應有的權利。」

紐約市 皇后區 民主黨

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