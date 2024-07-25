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紐約州獲能源部撥款可望解用電高峰問題

記者范航瑜╱紐約報導
紐約州新項目或將解決用電高峰和極端天氣條件下的能源供應問題，有望降低電費。(記者范航瑜╱攝影)
紐約州新項目或將解決用電高峰和極端天氣條件下的能源供應問題，有望降低電費。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)24日宣布，紐約州將獲美國能源部 (DOE) 撥款，建設一項採用防火電池技術的長期儲能示範項目；該項目或將解決用電高峰和極端天氣條件下的能源供應問題，有望降低電費。

長期儲能(LDES)示範項目將提供10至24小時的電力，遠超鋰離子電池的短期系統；項目由紐約電力局 (NYPA)、羅克蘭郡(Rockland)的城市電力(UEP)和電力研究所(EPRI)共同開發，施工將於2026年開始，預計在2028年投入運營。

安裝地點包括西徹斯特郡(Westchester County)的草原保護區和紐約州立大學 (SUNY) 的奧尼昂塔(Oneonta)校區；每個系統將有300千瓦的功率，運行時間超過12小時，並通過削減高峰需求來降低電費，SUNY的項目還支持即將到來的太陽能計畫，助力實現校園的長期清潔能源目標。

項目主要使用鋅錳氧化物電池，相比起傳統的鋰離子電池，這些電池利用防火化學成分，成本低廉的同時還更加安全；鋅錳氧化物電池將由豐富的原材料供應，並可通過現有供應鏈容易獲得，化學成分與家用電池相同，性能與鋰離子電池相當，適用於大規模和長期儲能系統。

能源部表示，傳統儲能技術規模和成本不足以支持電網上廣泛使用的可再生能源，但更便宜的長期儲能可以提高電網的可靠性和靈活性，確保每個人都能獲得清潔可靠的電力；所選項目將幫助實現能源部在十年內將儲能成本降低90%的全國目標。

「確保安全和可靠電力供應的儲能對紐約的清潔能源未來至關重要」，霍楚說，通過支持這些提供長期儲能的前沿項目，州府將驗證新技術，並展示如何將電網儲能安全有效地整合到全州各地的社區中，其中紐約的目標是到2030年部署6000兆瓦的儲能。

能源部 紐約州 霍楚

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