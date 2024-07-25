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經文處副處長張俊裕將返台 華埠僑團歡送

記者劉梓祁╱紐約報導
經文處副處長張俊裕將返台，華埠僑團辦歡送儀式。(記者劉梓祁╱攝影)
經文處副處長張俊裕將返台，華埠僑團辦歡送儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

在紐約服務滿六年後，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕公使即將調返台灣；曼哈頓華埠僑團於24日在紐約中華公所為他舉辦歡送儀式，多位代表出席活動，表達對其多年貢獻與友誼的感激，而張俊裕也分享了多年來的經驗與感想。

張俊裕於2018年7月調任駐紐約經文處副處長，此前他曾先後在領務局、歐洲司、北美司等部門服務；在紐約期間，他主要服務大紐約地區的傳統僑社，並為聯合國事務和外交關係提供支持，以提升台灣在美東地區的能見度。

歡送儀式中，數十位華埠僑團的代表出席，並逐一向張俊裕表達敬意與感謝，中華公所主席朱超然表示，對張俊裕的任滿返台感到不捨，但也為他未來的職涯送上美好祝願；朱超然提到，張俊裕在任內與紐約華人社區建立深厚友誼，並在提升台灣與僑社之間的互動和合作上扮演重要角色。

他回憶說，過去六年間多次與張俊裕參與活動，其還曾在自己就任紐約華裔美國退伍軍人會主席時負責監交，也出席了不久前中華公所的主席換屆儀式，朱超然表示期待與張俊裕「台灣再見」；美東聯成公所主席梁漢本和紐約台山寧陽會館主席伍健平也分別表示了對張俊裕未來工作的美好祝福，中華公所和紐約安良工商總會也都向其頒發紀念匾額。

致詞時張俊裕回顧了在紐約任職的點滴，表示自己在過去六年參加華埠活動超過200場，其中包括元旦升旗典禮、孫中山紀念日和雙十國慶遊行等各僑團舉辦的節慶和慶典；他說，這些活動不僅增強了他與華埠社區的聯繫，也讓他深刻體會到僑社對台灣的支持和熱情，是「歷史連結」的體現。

張俊裕也笑言，自己多年來積極學廣東話，以在各種社區活動中用廣東話發言；最後他也用廣東話祝福華埠僑社「身體健康，萬事如意」；據了解，他將在28日返回台灣，到外交部秘書處任職。

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