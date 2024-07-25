公投提議複雜化市議會作業流程 引不滿

歐德思批評市憲章修訂委員會的成立過於倉促。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)組建的憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)日前發布了備受爭議的年度報告，包含本年度的五個公投 問題提議；其中一條提議將強化市府影響力，使市議會通過法案的程序變得更加困難和繁瑣，或將再度加劇市議會和市府之間的緊張關係。

市府23日發布的提議中包括五個公投問題，建議紐約市民在今年11月積極投票 表決這五項提議，其中一條提議指出，市議會在舉行提案聽證會之前，必須先從市長預算辦公室(Mayor's Budget Office)獲得財政影響聲明(Fiscal Impact Statement)；同時，該提議要求市議會在修改任何與警察、消防員或懲教署官員相關的法律前，必須舉行更多聽證會，延長等待期並提交大量材料。

有議員認為，申請財政影響聲明的要求會減緩市議會通過法案的速度，對此亞當斯市府則表示，此舉只是為了防止「無財源責任」(Unfunded Mandate)問題的出現，防止「上級請客，下級買單」的情況。

這份年度報告長達123頁，被視作市議會和市府之間長期權力鬥爭的又一回合；市議會當日立即發表聲明回擊，稱該報告使本應嚴肅的程序變成了笑話。

如果提案在今日(25日)最終投票上通過，並在8月5日(周一)的截止日前順利提交，市議會本身的相關提案或將被排擠出局；市議會希望「建議與同意法」(Advice-and-Consent Law)在11月進行公投，擴大議會任命市政機構領導人的權力。

亞當斯在5月宣布成立「市憲章修訂委員會」，從正式成立到最終報告釋出，憲章修訂委員會僅用了兩個月時間；市議長歐德思(Adrienne Adams)批評這一過程「過於倉促」，上月底她還批評該委員會是一個「完全不嚴肅」的機構，目的是攻擊市議會及其對行政部門的監督。