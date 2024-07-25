我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

公投提議複雜化市議會作業流程 引不滿

記者范航瑜╱紐約報導
歐德思批評市憲章修訂委員會的成立過於倉促。(記者范航瑜╱攝影)
歐德思批評市憲章修訂委員會的成立過於倉促。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)組建的憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)日前發布了備受爭議的年度報告，包含本年度的五個公投問題提議；其中一條提議將強化市府影響力，使市議會通過法案的程序變得更加困難和繁瑣，或將再度加劇市議會和市府之間的緊張關係。

市府23日發布的提議中包括五個公投問題，建議紐約市民在今年11月積極投票表決這五項提議，其中一條提議指出，市議會在舉行提案聽證會之前，必須先從市長預算辦公室(Mayor's Budget Office)獲得財政影響聲明(Fiscal Impact Statement)；同時，該提議要求市議會在修改任何與警察、消防員或懲教署官員相關的法律前，必須舉行更多聽證會，延長等待期並提交大量材料。

有議員認為，申請財政影響聲明的要求會減緩市議會通過法案的速度，對此亞當斯市府則表示，此舉只是為了防止「無財源責任」(Unfunded Mandate)問題的出現，防止「上級請客，下級買單」的情況。

這份年度報告長達123頁，被視作市議會和市府之間長期權力鬥爭的又一回合；市議會當日立即發表聲明回擊，稱該報告使本應嚴肅的程序變成了笑話。

如果提案在今日(25日)最終投票上通過，並在8月5日(周一)的截止日前順利提交，市議會本身的相關提案或將被排擠出局；市議會希望「建議與同意法」(Advice-and-Consent Law)在11月進行公投，擴大議會任命市政機構領導人的權力。

亞當斯在5月宣布成立「市憲章修訂委員會」，從正式成立到最終報告釋出，憲章修訂委員會僅用了兩個月時間；市議長歐德思(Adrienne Adams)批評這一過程「過於倉促」，上月底她還批評該委員會是一個「完全不嚴肅」的機構，目的是攻擊市議會及其對行政部門的監督。

亞當斯 公投 投票

上一則

紐約客談／期待美籍華人奧運選手表現

下一則

紐約州獲能源部撥款可望解用電高峰問題

延伸閱讀

不用油膩美乃滋 加這食材使雞肉沙拉健康又美味

不用油膩美乃滋 加這食材使雞肉沙拉健康又美味
莊文怡已見市長 盼社區續施壓反建布碌崙86街遊民所

莊文怡已見市長 盼社區續施壓反建布碌崙86街遊民所
市府早教資源分配報告 挨批沒內容

市府早教資源分配報告 挨批沒內容
市議員莊文怡涉襲警 亞當斯擬調解遭指偏袒

市議員莊文怡涉襲警 亞當斯擬調解遭指偏袒

熱門新聞

北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入