紐約客談／期待美籍華人奧運選手表現

法國巴黎夏季奧運會即將拉開帷幕，對移民美國的華人 來說，除關注祖籍國的奧運選手外，可能最關心的就是美籍華人奧運選手的表現了。

華人移民美國，在各行各業留下印記和足以自傲的成就，體育也不例外；早先有網球運動員張德培、花樣滑冰運動員關穎珊、籃球運動員林書豪等，在最近的北京冬奧會上，又湧現出了兩名璀璨的體育明星，滑板運動員谷愛凌 和花樣滑冰運動員陳巍。

其中谷愛凌在北京冬奧會上代表中國出戰，獲得兩金一銀的好成績，代表美國出征的陳巍則獲得兩枚金牌；儘管谷愛凌以中國運動員的身分參賽，受人指責她缺乏對出生國的忠誠、參賽就是為博取名利，引起諸多爭議，後來塵埃落定，谷愛凌又回到美國定居，似乎坐實了人們的猜測。

不過在當今社會上，只要谷愛凌不違法，代表哪個國家參賽其實並不是太大的問題，奧運選手改換國籍參加比賽，谷愛凌既不是第一個、也不是最後一個；即使從道德層面來講，也沒有什麼可挑剔。

由此想到那些出生於中國，後來又代表其他國家參賽的乒乓球運動員，有的真是到了被口水噴到近乎淹死的境地；在巴黎奧運 會中，前中國乒乓球國手倪夏蓮將以61歲的高齡代表盧森堡參賽，這將是她第六次站上奧運賽場，創下最高齡奧運選手的紀錄；單憑運動精神，值得為她點讚。

從更高層次看，奧運精神是超越國界的，更高更快更強代表的是人類永恆的進取精神；在即將到來的奧運會中，相信在美華人將會期待看到更多美國華裔奧運選手的優異表現。