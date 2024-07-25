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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

華埠劉錦廣場再爆攻擊案 1遊民被刺

記者劉梓祁／紐約報導
華埠劉錦廣場再發生傷人案。(記者劉梓祁／攝影)
華埠劉錦廣場再發生傷人案。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠由於常年存在遊民駐紮情況，時常引來居民對治安及生活質量的擔憂，過去還曾發生過命案；對此遊民聚集地之一劉錦廣場(Kimlau Square)23日再有傷人案發生，疑似一名遊民與一名男子發生爭執，被對方持刀捅傷。

根據市警消息，華埠五分局在當日下午3時45分前後接報稱有人遇刺，趕至現場發現一名41歲的男性被一名身分不明的男子，用不明物體刺傷了右腿和左臂；警員到場後，廣場被部分封閉，至少有兩輛救護車趕至現場，傷者則被急救人員送醫治療，目前狀況穩定。

警方表示，目前尚未有人被捕，調查仍在進行中，不過據初步調查，案發時受害遊民因不明原因與一名西語裔男子在劉錦廣場發生口角，隨即產生肢體衝突，進而被對方用刀刺傷手臂；目擊者拍攝的視頻顯示，遊民在衝突發生後曾離開，之後又回到案發地點撿起地上的刀具，目前這把刀具所屬人是誰還未明。

警方表示，案發後涉案男子沿勿街(Mott St)向北逃離，最後一次被目擊出現在巴士打街(Baxter St)交擺也街(Bayard St)處；據了解，嫌犯年齡約在50歲至60歲間、光頭，案發時身著白色上衣、黑色長褲和黑色運動鞋。

今年4月末，劉錦廣場也有一名西語裔男性疑在與他人衝突後，身體兩處被利器捅傷，導致血液直流被緊急送醫；案發後，廣場內其餘長椅上仍坐有數位遊民，其中多人衣衫不整或精神不振，警方因無法驅離便允許其逗留於封鎖區域內。

本案發生後，華埠商業改進區(Chinatown BID)也首次收到來自法庭的傳票，索取其安裝的監控攝像頭所記錄的畫面；隨後，商改區向法院和警方提供多個角度的錄像，顯示案發當日的情況。

遊民 華埠 商改區

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