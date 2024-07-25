霍楚前華裔副幕僚長孫雯 遭搜查

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工聽副廳長孫雯，其位於長島的住宅近期遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

州長霍楚(Kathy Hochul)前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯(Linda Sun)，其位於長島 的住宅近期遭聯邦調查局(FBI)突襲搜查；目前調查原因未明，但有律師分析指出，可能與其房產價值和資金來源有關。

據紐約時報，聯邦調查局特工23日清晨突襲孫雯和其丈夫胡驍(Chris Hu)位於長島北岸的住所，該住宅為一棟五臥房屋，價值約350萬元，這處房產原本由孫雯和胡驍擁有，但今年初被轉移給信託基金；據內部人士稱，目前無人被捕，但官方尚未透露調查原因，40歲的孫雯和41歲的胡驍均未被指控有不當行為，兩人暫未作出回應。

紐約律師吳聖洋表示，此次調查可能與其房產價值和資產來源有關；目前，隸屬於美國財政部的金融犯罪執法網路(FinCEN)正針對某些金融犯罪高風險地區頒布特定指令，在紐約市，無貸款 購買超過300萬元的住宅類房產，即會自動觸發調查。

今年2月，金融犯罪執法網路還發布了一項名為「住宅房地產 交易反洗錢規定」的擬議要求，規定涉及無貸款住宅房地產交易的特定人士，須保存報告和相關紀錄，並須在成交日期後30天內提交房地產報告。

聯邦調查局發言人證實，當局人員在長島的曼哈塞特(Manhasset)得到法院授權，於是展開了此次執法行動；據知情人士透露，布碌崙(布魯克林)聯邦檢察官辦公室獲得了搜查令。

據悉，孫雯五歲隨父母來美，能講流利中文，八歲起開始幫父母做翻譯和報稅；根據其領英(LinkedIn)檔案，她擁有巴納德學院(Barnard College)政治學學士學位和哥倫比亞大學(Columbia University)教育學院碩士學位，在州府工作近12年，擔任過多個職位。

孫雯的政治生涯始於州議會，曾在時任州眾議員的現任國會眾議員孟昭文帳下擔任幕僚長，2012年起她進入州府工作，在前州長葛謨(Andrew Cuomo)任內曾任皇后區亞裔代表、州經濟發展廳外部事務主任、州府多元化辦公室副主任；2021年9月霍楚接任州長後，孫雯被任命為副幕僚長，2022年11月轉任勞工廳副廳長，五個月後離開州府，擔任長島民主黨人鄭世傑(Austin Cheng)的國會議員競選經理，但其最終競選失敗。

胡驍在法拉盛經營一家名為萊文酒品(Leivine Wine & Spirits)的酒類商店，過去十年間還註冊成立了數家企業，包括在新冠疫情初期創立的美國醫療用品有限公司(Medical Supplies USA LLC)，2016年成立金色資本集團(Golden Capital Group LLC)、2023年成立LCA控股有限公司，這些企業的具體性質尚不清楚；他目前也是美國紐約華人總商會的常務理事。