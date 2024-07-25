「小曉」、「還錢」前進紐約亞洲影展 台式冷笑話逗樂觀眾

台灣導演王鼎霖(左一)、靳家驊(右二)、演員蔡凡熙(左二)和紐文中心主任張惠君(右一)參與座談，交流在紐約參展的心得。(記者許君達／攝影)

第23屆紐約亞洲影展目前正在紐約舉辦，為關注亞洲新銳力量的紐約觀眾帶來一場視聽盛宴。台灣創作者本次共帶來11部不同風格的影片，其中有三部獲最佳劇情片獎提名。部分參展的主創人員日前在紐約台北文化中心參加座談會，交流參展體驗。

獲得提名的影片「小曉」的導演靳家驊第一次來到紐約，他分享對於紐約的第一印象時表示，夜間的紐約滿是電影中才會出現的場景，讓他感覺很神奇。

曾獲金馬獎七項提名的「小曉」以靳家驊的切身經歷為原型，講述了一個過動症兒童的成長故事。靳家驊表示，把過動症主題延伸開來，就是在探索「個體在群體裡如何與人相處」的問題。他透露，他自己的孩子便是過動兒，在學校時常因行為不當而受懲罰和管束。幾年後，女兒班裡來了一名過動更嚴重的孩子，不僅調皮搗蛋影響其他孩子的學習，甚至導致老師身受工傷。

「我自己是個過動兒家長，但我同時又希望那個孩子能轉學」，這種矛盾的心態令靳家驊在影片中將「同理心」作為了一個人性的拷問。靳家驊說，影片希望傳遞的善念是，我們需要同理跟我們不同的人，同理帶給我們痛苦的人，甚至同理我們的敵人。

靳家驊介紹，他此前曾參與過全球多個電影節的展映，由於影片內容較為小眾和私人化，在不同地方收穫的觀眾反饋比較不一，比如日本 的觀眾反響熱烈，而澳洲 觀眾就比較無感。他期待紐約觀眾能展示出更強的包容性。

動作喜劇電影「還錢」的導演王鼎霖則表示，紐約的觀眾在他的影片上映後給出的反饋令打破了他最初的擔心。由於語言和文化背景的差異，相同的喜劇在不同語境下搞笑程度不一，但他從紐約觀眾的笑聲和反饋中發現，將「冷笑話」之類的台式幽默與好萊塢 式的幽默點相結合是成功的。

擔任本次影展評審的台灣電影製作人陳劭怡表示，通過發展愈來愈蓬勃的紐約亞洲影展能夠看到，亞洲正在更廣泛地被世界看到。她說，台灣電影在國內想紅不難，但由於語言和文化上的差異，想被外界看到還是不容易的，而這次如此多的台灣電影前來參展，反映了台灣自由的創作土壤對電影人的滋養。她表示，在台灣，可以嘗試很多種不同的題材，向外界傳達出的，是多元且自由的、我們喜歡且相信的價值。