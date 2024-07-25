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中年跨界學油畫創作 楊琳：人生永遠不嫌晚

記者顏潔恩／紐約報導
華裔藝術家楊琳。(記者顏潔恩/攝影)
華裔藝術家楊琳。(記者顏潔恩/攝影)

藝術創作實際上並非布碌崙(布魯克林)華裔藝術家楊琳(Lin Melissa Yang)的本職工作，在接觸藝術前她更是從未受過這方面的薰陶，但在45歲一次機緣巧合下，她踏進紐約藝術學生聯盟(Art Students League)的大樓內，很偶然地從那裡開啟了從藝生涯；如今60歲已在油畫創作比賽中獲得不少殊榮，給她晚來發掘的藝術才能帶來肯定，「人生永遠不嫌晚的，只要發現有什麼東西是喜歡的，就應勇敢去追求。」

來自重慶的楊琳畢業於復旦大學，攻讀世界經濟學，研究生是唸的金融專業，後來到紐約來修讀企業碩士學位(MBA)；她也指出，父母是在中國基地做科研的科學家，自小家裡的氛圍很少有藝術圍繞，自己後來會接觸並感興趣，「對我而言是一個很突然的發現。」

那年45歲的楊琳在曼哈頓一間房地產公司上班，一次路過附近一間「長得很可愛」的建築物便心血來潮走進去看，才發現是紐約藝術學生聯盟的教學樓，她一問之下得知註冊成為學生的門檻很低，好奇心驅使她抽空時過來上課；在一次次課堂中，她愈發展露出對油畫創作的興趣，也很慶幸遇上多位嚴格卻很棒的老師，幾年間的學習突飛猛進，也出乎自己的意料之外，「因為很喜歡，所以全心投入。」

楊琳表示，如同有些人喜歡瑜伽打坐、運動等，對她而言油畫創作有修生養性的功效，拿起畫筆的心情是很平靜且快樂的，也願意花大量時間投入；眾多繪畫形式中，她最喜歡且拿手的便是寫實創作，「通過畫筆畫各種各樣的人，在那個瞬間的角度中展示他們的人生，這也是我跟世界溝通的窗口，傳遞著我對這個世界的認知。」

如今創作已邁入第15年，楊琳在參加的30多個比賽中斬獲大大小小的獎項，也在紐約市獲得作品展覽的機會，其作品也曾被收錄到擁有很高權威的藝術雜誌「Fine Art Connoisseur」中，這些都是對其才能的肯定；「人生永遠不嫌晚的，只要發現有什麼東西是喜歡的，就一步步腳踏實地去做」，她說道，若帶著功利心去完成一件事，那這條路上會感覺很多阻礙，但只要不計較功利就無成敗可言，會從中體會到快樂、更多新的體驗。

華裔藝術家楊琳。(記者顏潔恩/攝影)
華裔藝術家楊琳。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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